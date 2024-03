Lotito, la pazienza è finita: il Big laziale lancia l’ultimatum | Lascia la squadra in quattro e quattr’otto

Il tempo di attesa è terminato, la decisione è stata ufficialmente presa: il top player della rosa ha già le valigie pronte

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta avviando le pratiche per delineare l’inizio di un nuovo ciclo. Un’idea maturata in seguito ai risultati negativi delle ultime settimane, che hanno già avuto importanti conseguenze come il cambio in panchina dopo 3 stagioni.

E bene sì, l’avventura di Maurizio Sarri alla guida della sponda biancoceleste della capitale è terminata. È stato sollevato dall’incarico in seguito alle quattro sconfitte consecutive rimediate tra il mese di febbraio e di marzo, tra la Serie A e la Champions League.

La prima è arrivata alla 26esima giornata di campionato contro la Fiorentina di Italiano, persa per 2-1. Succesivamente le sconfitte per 0-1 contro il Milan di Stefano Pioli, per 3-0 contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel in Europa ed infine per 1-2 contro l’Udinese di Cioffi.

La suadra è stata guidata per la gara contro il Frosinone, vinta per 3-2 allo Stadio Benito Stirpe, dal vice allenatore Giovanni Martusciello, che però già ha lasciato spazio all’arrivo del nuovo tecnico, Igor Tudor, che ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo a 2.5 milioni di euro a stagione.

Cambio radicale

In casa Lazio si prospetta un vero e proprio cambio radicale. Si inizierà dal modulo, poichè l’allenatore croato predilige l’utilizzo di una difesa a 3, a dispetto della difesa a 4 utilizzata dal suo predecessore; cambia dunque l’approccio alla partita, con un centrocampo più roccioso e la trequarti offensiva più libera di agire.

Ci sarà da capire quali saranno gli interpreti nei nuovi ruoli assegnati da Tudor, poichè si vocifera che i senatori, come Ciro Immobile e Luis Alberto, siano in dirittura di partenza, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove avventure.

Futuro in bilico

Un altro calciatore potrebbe aggiungersi alla lista degli addii: si tratta di Mattia Zaccagni, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2025. Secondo le ultime indiscrezioni non sembrerebbero esserci i presupposti per continuare il matrimonio, per un’elevata distanza tra domanda ed offerta.

L’esterno italiano percepisce attualmente un ingaggio di 2.2 milioni di euro e richiede insieme al suo entourage un aumento a 3 milioni di euro a stagione. Il presidente non è intenzionato ad accettare la volontà del calciatore per lo scarso rendimento di questa stagione ed è per tal motivo che valuterà la cessione a circa 20 milioni di euro del suo cartellino nel caso in cui non troverà un accordo entro il termine della stagione.