Scelto il prossimo attaccante dell’Inter: se Inzaghi resta avrà il suo pupillo | Tutte le parti sono d’accordo

Se Inzaghi resta, all’Inter arriverà il suo beniamino. La trattativa è iniziata: sarà lui il prossimo attaccante nerazzurro

L’Inter sfrutterà questa sosta del campionato causata dagli impegni delle Nazionali per programmare il proprio futuro, il quale dipenderà in particolar modo da come terminerà la stagione corrente, che tirando le somme, è molto positiva.

I nerazzurri sono attualmente primi in campionato, a +14 dalla seconda, il Milan di Stefano Pioli. Hanno il miglior attacco con 71 gol segnati in 29 partite e la miglior difesa con soli 14 gol subiti, guidata da Yann Sommer, portiere svizzero classe 1998, il quale è il primo nella lista clean sheet, con 14 totali.

A meno di sorprese dovrebbe vincere il suo 20esimo Scudetto della storia, aggiungendo la tanto desiderata seconda stella sul petto. Corrisponderebbe al secondo trofeo stagionale; il primo, la Supercoppa, vinta a Riyad battendo la Lazio in semifinale per 3-0 ed il Napoli in finale per 1-0.

Amarezza per la Coppa Italia e la Champions League. Nella prima, la squadra di Simone Inzaghi è uscita sconfitta agli ottavi di finale contro il Bologna di Thiago Motta; nella seconda, è uscita ai rigori nella doppia sfida contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Futuro in programma

I primi due colpi per il futuro sono stati praticamente chiusi. Si tratta dell’attaccante iraniano del porto, Mehdi Taremi e del centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, i quali firmeranno per l’Inter a giugno a parametro zero.

Ci saranno cambiamenti soprattutto nel reparto offensivo. Saranno confermati Marcus Thuram e Lautaro Martinez e con Taremi in arrivo, ma con gli addii del 35enne Alexis Sanchez e il 34enne Marko Arnautovic per gli importanti stipendi percepiti e le condizioni fisiche precarie, l’Inter ricercherà un quarto attaccante.

Di nuovo insieme

Il nome in pole sul taccuino della dirigenza neroazzurra sembrerebbe essere quello di Ciro Immobile. Il rapporto tra il bomber della Nazionale Italiana e la sua Lazio è oramai giunto al termine; a meno di sorprese, al termine della stagione le due parti si separeranno.

Simone Inzaghi lo conosce benissimo e lo avrebbe già contattato per farlo approdare in nerazzurro, poichè è convinto che nonostante i suoi 34 anni possa dare ancora molto in Serie A. L’unico nodo è l’ingaggio, poichè percepisce 4.5 milioni di euro, che per una riserva, seppur di lusso, sarebbero troppi da mantenere, ma potrebbe anche accettare un adeguamento per abbracciare l’allenatore che gli ha fatto esprimere al meglio il suo potenziale durante l’arco della sua carriera.