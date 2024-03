Inter, Acerbi ‘costringe’ la società a puntare su di lui | Sostituto già deciso: i tifosi lo conoscono bene

Il futuro del difensore in nerazzurro è sempre più in bilico dopo il presunto caso di razzismo: società e allenatore hanno le idee chiare.

Se non ribaltato, l’umore all’interno dell’ambiente Inter si è quantomeno incrinato in meno di due settimane. Solo lo scorso 9 marzo la vittoria conseguita sul campo della rivelazione Bologna a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid aveva di fatto messo il fiocco alla conquista dello scudetto.

Dopo aver festeggiato i tre punti del Dall’Ara anche i tifosi più scaramantici avevano dovuto arrendersi all’evidenza dei fatti, ovvero allo strapotere incontrastato che la squadra di Simone Inzaghi ha esercitato sulla Serie A 2023-’24.

In casa della squadra dell’ex Thiago Motta, peraltro, l’Inter era scesa in campo con una formazione parzialmente rimaneggiata, e priva pure del “totem” Lautaro Martinez, proprio per risparmiare energie preziose in vista della sfida del Civitas Metropolitano.

Come siano andate le cose in terra castigliana lo sanno tutti, ma meno prevedibile era che una qual certa nube di negatività accompagnasse la squadra e tutto l’ambiente anche nei giorni e nelle settimane successive. Dopo che quel rigore calciato alle stelle dallo stesso Lautaro ha certificato l’addio alla Champions, infatti, all’Inter non ne andata dritta una.

Caso Acerbi, palla alla Procura: Inter e giocatore con il fiato sospeso

La partita contro il Napoli, che avrebbe dovuto segnare la ripartenza immediata, si è conclusa con un pareggio amaro, non in linea con la prestazione fornita dalla squadra, che ha però pagato cara una distrazione da palla inattiva. Assai peggiori rischiano però di essere le conseguenze del caso Acerbi, scoppiato proprio durante la gara contro gli azzurri.

Sul presunto insulto razzista pronunciato dal difensore nei confronti di Juan Jesus sta indagando la Procura Federale e il verdetto è atteso entro pochi giorni. Il proseguimento della carriera di Acerbi ad alto livello sembra quindi essere appeso a un filo, ma la decisione influenzerà anche le scelte di mercato della stessa Inter.

Inter, Inzaghi ha deciso: individuato il sostituto di Acerbi

Classe ’88, Acerbi è sotto contratto con i nerazzurri per un’altra stagione. L’alto rendimento garantito dal giocatore, fedelissimo di Inzaghi dai tempi della Lazio, era la garanzia per una riconferma certa, ma ora tutto è in discussione. Nell’immediato l’allenatore potrebbe intanto essere costretto a rivedere le proprie gerarchie in difesa.

Nel lungo periodo toccherebbe invece alla coppia Ausilio-Marotta, che si occupa del mercato dell’Inter, valutare l’eventuale sostituzione di Acerbi. Per il momento comunque Inzaghi è pronto a dare fiducia agli altri senatori del reparto. A iniziare da Stefan De Vrij, che aveva già rimpiazzato Acerbi nelle scorse settimane durante l’infortunio dell’ex laziale. Gettonate anche le soluzioni che portano ad un maggior minutaggio di Yann-Aurel Bisseck e all’accentramento di Alessandro Bastoni, con impiego in difesa di Carlos Augusto, che aveva già giocato come centrale ai tempi del Monza.