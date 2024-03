Juventus, adesso te lo puoi scordare: l’obiettivo primario a un passo dalla Premier | Lo ha chiesto direttamente al suo club

Le parole del giocatore stravolgono la strategia del club bianconero sul mercato. Ecco cosa deve succedere per recuperare posizioni.

Un grande gioco di equilibrio tra posizioni dei club e calciatori cercati per tutto il mercato. La Serie A sa offrire nomi di livello al giusto prezzo, con la prospettiva di mantenere alti quei valori che ci invidiano in giro per il mondo.

Il calciatore in questione è uscito allo scoperto. Da questo momento in poi è diventato ancora più chiaro quello che sarà probabilmente il suo destino ma il rischio altrettanto concreto è che non sia più il campionato italiano il luogo dove esprimersi al meglio.

La Juventus ha visto passare davanti a sé un grande calciatore e adesso deve rincorrere. I club di Premier League possono offrire una vetrina importante e milioni. Prima delle decisioni definitive però ci sono le ultime finali da giocare per potersi lasciare senza rancore.

Non ci saranno soltanto valutazioni tecniche ed economiche da fare. Le dinamiche extra campo si riveleranno altrettanto importanti e quindi da non sottovalutare, a partire dai desideri di una famiglia che nel Bel Paese si sta trovando molto bene.

Lo vogliono tutti

È ufficialmente iniziata la corsa al giocatore che “ti cambia la squadra” come sostengono migliaia di tifosi italiani. Chi lo prende sa che potrà contare su prestazioni di sostanza, gol e assist per tutta la stagione. Facile a questo punto pensare a una big del nostro campionato interessata al colpaccio.

La Juventus ci ha creduto fino alla fine ma la realtà a volte è molto più crudele di quanto si possa immaginare. Con i club di Premier pronti a dare battaglia tutto diventa più complicato: ecco cosa può accadere al termine della stagione.

La volontà del giocatore

In ritiro con la sua Olanda, Teun Koopmeiners ha letteralmente vuotato il sacco. Queste le sue parole al De Telegraaf: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo”.

Dove potrebbe andare il giocatore? “Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate” ammette Koop. Ora resta solo da capire se il giocatore e la sua famiglia daranno priorità all’Italia (Paese dove si trovano molto bene) o si imbarcheranno per una nuova avventura.