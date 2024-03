Scappo da qui e torno in Italia | La Lazio sogna in grande: l’ex Milan alla corte di Tudor

Il nuovo allenatore della Lazio non ha perso tempo e ha chiesto il calciatore. Ecco a che punto è la trattativa.

Di solito sono i fedelissimi a seguire l’allenatore che ha appena trovato una nuova panchina. Non sempre però le tempistiche e le dinamiche del mercato rendono possibile questo tipo di incastro. Servirà ancora un po’ di pazienza prima che il calciatore possa trovare l’allenatore che l’ha sempre ammirato.

Le strade sembrano a questo punto destinate a unirsi perché la destinazione è la stessa. La stagione in corso non ha regalato ai tifosi grandi emozioni, al di là della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’obiettivo del tecnico sarà innanzitutto quello di riportare al centro del gioco quei giocatori chiave e far sì che la squadra possa ritrovare presto motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per ambire tutti insieme a grandi traguardi. A queste condizioni il calendario fa meno paura.

Il mercato resta sempre sullo sfondo, pronto a tornare d’attualità con il prossimo nome. Si tratta di un calciatore che è già stato in Serie A, avendo indossato la maglia del Milan. Il rinforzo perfetto per i biancocelesti.

Il grande ritorno

Partiamo da alcune dichiarazioni che fanno pensare a un ritorno in grande stile. “Attualmente stiamo attraversando un periodo difficile con il club, c’è appena stato un cambio allenatore. Io non sono stato schierato più tante volte da titolare dopo l’infortunio che ho avuto ma ora mi sento di nuovo in forma”.

Parole firmate da Aster Vranckx, centrocampista 21enne del Wolfsburg e della nazionale belga che i tifosi del Milan ricorderanno bene. Come riporta Calciomercato.com il giocatore era stato molto vicino alla Fiorentina la scorsa estate ma poi non se ne fece più nulla.

Tutti pazzi per lui: chi lo prende?

Prima la Fiorentina, ora il Napoli, la Lazio e una vecchia idea per il Milan. Vranckx fa gola a molti club di Serie A proprio per i suoi grandi margini di crescita. Con il club tedesco ha siglato un accordo fino a giugno del 2025 ma la Lazio sembra essere la squadra più interessata a prenderlo la prossima estate.

Proprio in seguito all’arrivo del nuovo allenatore, l’olandese verrà messo sul mercato. In casa biancoceleste bisognerà però fare in fretta per consegnare a Tudor questo nuovo rinforzo e battere la concorrenza degli altri club di Serie A.