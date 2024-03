Rivoluzione Inter, Thuram e Arnautovic già rimpiazzati | Tris di attaccanti per mister Inzaghi

I nerazzurri sono sempre molto attenti alle possibili evoluzioni del mercato. Tra entrate e uscite arriverà un bomber.

L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid è stato un evento tanto doloroso quanto utile per capire dove si potrà intervenire per migliorare questa Inter. Se difesa e centrocampo, al netto di qualche aggiustamento, possono considerarsi reparti completi e soddisfacenti, non può valere lo stesso discorso per l’attacco.

Alle spalle della Thu-La infatti resistono i dubbi, con una possibile cessione eccellente che da un lato spaventa i tifosi e allo stesso tempo però garantirebbe un futuro più sereno al Club di proprietà di Steven Zhang. Insomma oltre ai gol e alle vittorie in campo sentiremo ancora parlare del famoso obiettivo della sostenibilità.

Nessuno in casa Inter naturalmente vorrebbe andare a toccare una macchina quasi perfetta, alla quale manca solo qualche dettaglio per sprintare anche sulle strade più impervie, quelle che dopo alcune curve a gomito conducono alla gloria.

Ecco perché in vista della prossima stagione la dirigenza ha già in mente un piano per consegnare una fuoriserie tirata a lucido al tecnico interista Simone Inzaghi.

La rivoluzione è servita

In attesa di conquistare gli ultimi decisivi punti per dare il via alla festa scudetto, l’Inter prepara le mosse in ottica mercato. Il reparto avanzato andrà ritoccato e per questo la rivoluzione è già iniziata. Arnautovic e Sanchez non convincono e per questo la loro permanenza in nerazzurro è a rischio.

Se l’austriaco ha mostrato evidenti limiti anche dal punto di vista fisico, il cileno ha qualche chance in più di restare a Milano. Il tutto senza dimenticare offerte da capogiro per la vera rivelazione, Marcus Thuram.

La bomba di mercato

Il piano di Beppe Marotta che prevede un’Inter giovane, italiana e affamata non è ancora stato completato. Ecco perché secondo il Corriere dello Sport il nome di Giacomo Raspadori va tenuto in grande considerazione. Se per Luciano Spalletti in nazionale l’ex Sassuolo è una certezza, Inter e Juve osservano interessate il suo percorso di crescita e sono pronte a un’offerta.

Il futuro dell’attaccante (che può agire tranquillamente sia da prima che da seconda punta) dipenderà anche da chi siederà sulla panchina del Napoli l’anno prossimo. Un elemento non da poco per capire quanto spazio ci sarà là davanti per l’attaccante azzurro. L’Inter prepara i fuochi d’artificio e punta Raspadori per un attacco sempre più verde ed imprevedibile.