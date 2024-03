Dobbiamo sostituire anche Kvara: emergenza Napoli, attacco da rifare | In pole position un nome stellare

Un anno dopo lo scudetto in casa azzurra sta per aprirsi un nuovo ciclo: oltre a Osimhen anche il georgiano verso la cessione.

La partecipazione del Napoli alle coppe europee per il 15° anno consecutivo è appesa a un filo. Il terzo allenatore della travagliata stagione degli azzurri, Francesco Calzona, sembra aver trovato la chiave giusta per far rendere al meglio un gruppo che meno di un anno fa si laureò campione d’Italia.

Il tempo, però, stringe e il gap accumulato da chi precede in classifica Di Lorenzo e compagni non è facile da colmare a due mesi dalla fine del campionato. Non era certo così che i tifosi speravano di vivere la stagione del post-scudetto, sebbene fosse chiaro a tutti all’interno dell’ambiente quanto fosse difficile sperare nel bis.

Al netto di un mercato estivo che ha lasciato sostanzialmente inalterato la rosa, ad eccezione della pur significativa cessione di Kim min-jae, alla resa dei conti gli addii più pesanti sono stati quelli di chi in campo non andava, ma aveva lavorato al meglio dalla panchina e dalla scrivania al fine di rendere il Napoli 2022-’23 una macchina perfetta.

Il riferimento è a Luciano Spalletti e a Cristiano Giuntoli, che per il proprio futuro hanno scelto strade diverse in tempi diversi. L’attuale ct della nazionale italiana e il Football Director della Juventus conoscono bene e hanno valorizzato tutti i giocatori capaci di conquistare il terzo tricolore della storia del club azzurro, alcuni dei quali sono oggi tra le stelle più ambite sul mercato internazionale.

Napoli, sarà rivoluzione? Osimhen al passo d’addio, dubbi su Kvaratskhelia

Il riferimento non può che essere a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I gemelli del gol della scorsa stagione avrebbero potuto lasciare la Campania già poche settimane dopo la vittoria del campionato, ma hanno scelto di restare nel club che li ha fatti grandi, per la gioia dei tifosi. Ora, però, il distacco sembra inevitabile.

L’addio di Osimhen al Napoli è scritto ed è di fatto già stato ufficializzato dallo stesso presidente De Laurentiis. Il rinnovo dei mesi scorsi con annessa clausola rescissoria a 130 milioni arricchirà le casse del club e permetterà al nigeriano di approdare in un top club. Più incerto il futuro di Kvara, il cui contratto con il Napoli scadrà nel giugno 2027.

Mercato Napoli, individuato il sostituto di Kvaratskhelia

In questo caso la trattativa per il rinnovo è ancora bloccata, ma complice il miglioramento del rendimento del georgiano nella seconda parte della stagione le sirene della Premier hanno già iniziato a suonare. Chelsea e Manchester United sono pronte a farsi avanti e il Napoli non si farà trovare impreparato, avendo già individuato il sostituto potenziale del numero 77.

L’idea della dirigenza azzurra è quella di provare a sondare l’Atletico Madrid per Joao Felix. L’attaccante spagnolo ha caratteristiche differenti rispetto a Kvaratskhelia, ma può fare al caso del nuovo Napoli. I campioni d’Italia uscenti sono pronti a sondare il campo per un prestito, rilevando di fatto quello del Barcellona che non sarà rinnovato. Tecnica, gioventù e senso del gol non mancano allo spagnolo, pronto a dare alla fascia sinistra del Napoli quell’imprevedibilità che Kvara ha garantito con successo per due stagioni.