Folorunsho, dalla convocazione in Nazionale al passaggio in una Big | Destinazione importantissima

Momento magico per Michael Folorunsho: dalla convocazione nella Nazionale di Luciano Spalletti alla firma in una big

Michael Folorunsho sta facendo parlare sempre più di sè nella stagione 2023-2024 di Serie A Tim. Un giocatore che ne ha fatta di gavetta, all’inizio in Serie C con la Virtus Francavilla, con la quale ha conquistato due salvezze, all’acquisto da parte di De Laurentiis per 1 milione di euro.

Da lì, iniziò una grandissima serie di prestiti. Inizialmente nel Bari di Vivarini, seconda società di proprietà di De Laurentiis, nella quale si fa le cosiddette “ossa”, per poi passare alla Reggina di Marco Baroni, l’attuale tecnico che lo sta valorizzando a Verona.

A Reggio Calabria gioca un grandissimo campionato di Serie B con 6 gol in 30 presenze, ritagliandosi sempre più spazio; poi un brevissimo prestito al Pordenone ed infine il ritorno a Bari nell’annata 2022-2023, con l’obiettivo di centrare la promozione in Serie A, stroncata all’ultimo dal Cagliari di Ranieri.

Inclusa l’esperienza a Verona, Folorunsho è stato mandato complessivamente 6 volte in prestito, ma avrebbe potuto clamorosamente giocare per la Lazio di Simone Inzaghi. Era una delle colonne portanti della Primavera biancoceleste, ma purtroppo non fu confermato.

Box to box

Il centrocampista italiano di origini nigeriane è il classico giocatore box to box, che sradica il pallone dalla propria area e lo riporta in quella degli avversari, allungando la squadra, facendo salire i compagni e creando una possibile azione da gol.

Dotato di un’ottima tecnica e di una grandissima corsa, è un giocatore molto duttile. Può giocare sia in un centrocampo a 3, che a 5 uomini o all’occorrenza trequartista, per il suo ottimo dinamismo, che gli permette di aiutare la squadra con gol, assist e giocate preziose.

Grande passo

In questa stagione con la maglia dell’Hellas Verona è a 4 gol ed 1 assist in 27 partite, nelle quali sta dimostrando sempre più il suo valore. Le sue ottime prestazioni gli sono servite a ricevere la convocazione da parte del CT dell’Italia, Luciano Spalletti, il quale potrebbe decidere di portarlo con sè agli Euro 2024.

Questa stagione di consacrazione farà si che il classe 1998 sarà molto ambito sul mercato, soprattutto dalle big italiane. Un calciatore con la sua gamba e la sua duttilità fa sempre la differenza, a meno che non sia proprio il Napoli a puntare su di lui con l’addio ormai certo di Piotr Zielinski nella zona di centrocampo.