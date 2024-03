“Via da qui”: Inter, Acerbi messo alla porta | Lo allontanano anche loro

Non si placa la tempesta mediatica abbattutasi sul difensore dell’Inter dopo i presunti insulti rivolti a Juan Jesus: conseguenze clamorose.

Nello sport, come nella vita, tutto può cambiare in un attimo. Per motivi di salute, che sarebbero i più drammatici, ma anche sul piano professionale. Ciò che appare come luminoso e rassicurante può trasformarsi in negativo senza preavvisi.

Un errore umano o magari anche un semplice malinteso con un collega possono far iniziare una spirale negativa dagli esiti imprevedibili. Se poi si sta parlando di sport ad altissimi livelli, con protagonisti personaggi molto conosciuti e eventi seguitissimi, l’attenzione diventa massima, su più fronti.

Ne sa qualcosa Francesco Acerbi, finito al centro di una polemica davvero spiacevole ed evitabile dopo quanto avvenuto durante la partita tra Inter e Napoli, che ha chiuso il programma della 29a giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Il centrale dell’Inter, protagonista di una stagione di fatto perfetta fino a inizio febbraio, è poi incappato in una serie di disavventure personali sempre più gravi. Prima, durante la partita contro la Roma, il gestaccio rivolto ai tifosi giallorossi, per il quale però l’ex centrale della Lazio se l’è cavata con il patteggiamento di una multa.

Inter-Napoli, che bufera su Francesco Acerbi

Quindi è stata la volta di un infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid e che lo ha reso disponibile solo a mezzo servizio per la gara di ritorno, nella quale Acerbi è subentrato a partita in corso, trasformando però il proprio calcio di rigore.

L’escalation negativa ha poi raggiunto il proprio culmine proprio contro il Napoli con il controverso episodio che ha avuto come protagonista Juan Jesus. L’epiteto rivolto da Acerbi al difensore brasiliano è costato all’interista l’esclusione dalla lista dei convocati della nazionale per le amichevoli negli Stati Uniti. Le conseguenze, tuttavia, potrebbero non esaurirsi qui.

Caso Acerbi, difensore nei guai: arriva la sentenza dei social

Mentre infatti la Procura federale è al lavoro per vederci più chiaro in merito a quanto accaduto sul prato del Meazza, dopo che lo stesso Juan Jesus ha prima provato ad assolvere il collega, che si sarebbe scusato prontamente, per poi rinnovare le accuse dopo il “cambio di versione” di Acerbi, il giocatore dell’Inter rischia ora di scontare una pesante “gogna” sul piano mediatico.

Sui social, infatti, diversi tifosi dell’Inter hanno preso le distanze dal giocatore, invitando addirittura il club a cederlo al termine della stagione. Del resto il calcio italiano e l’Inter in particolare sono da tempo in prima linea nelle campagne sociali anti discriminazioni e un calciatore di primissimo livello è sempre chiamato ad atteggiamenti esemplari. Dopo aver conquistato i tifosi nerazzurri a suon di prestazioni Acerbi rischia quindi ora di doversi fare nuovamente perdonare. Ma questa volta non solo agli occhi del popolo interista.