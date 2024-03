Meno 15 in Serie A: non può essere vero, squadra e tifosi sono senza parole | Notizia ufficiale

Ultima sosta di campionato, ma aspettando il rush finale della stagione e la fase decisiva delle coppe una big sprofonda nell’incubo.

Per la Serie A 2023-’24 è tempo di ultima sosta. Dopo una cavalcata senza interruzioni lunga oltre cinque mesi, i protagonisti del massimo campionato italiano potranno tirare il fiato nel penultimo weekend di marzo, che coinciderà con la pausa per gli impegni delle nazionali.

La sosta precedente era stata infatti quella di novembre, sempre per far spazio alle partite di qualificazione verso Euro 2024 o verso il Mondiale 2026, dopo la quale aveva preso il via un “volo” senza frenate, dal momento che quest’anno si è giocato anche durante le Festività natalizie.

Un calendario fittissimo, quindi, comprensivo degli impegni in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia. Il break è quindi salutare in vista del rush finale dell’annata tra campionato e coppe europee. A differenza del 2023 il calcio italiano non sarà protagonista nella fase decisiva della Champions League e cercherà riscatto con quattro rappresentanti tra Europa e Conference League.

Insomma, non è ancora tempo di bilanci, dal momento che per diverse squadre della Serie A gli obiettivi stagionali devono ancora essere raggiunti. Da chi insegue un posto in Europa a chi ha iniziato a lavorare fin dal ritiro per arrivare al traguardo della salvezza, le ultime nove giornate emetteranno i verdetti mancanti.

Lazio, calendario in salito per l’inizio dell’era Tudor

Al momento solo Inter e Salernitana, testa e coda della classifica, sembrano cristallizzate nelle proprie posizioni, ma guardando con attenzione anche al di sotto della zona europea si intravede qualche squadra per la quale non sarà semplice cercare di migliorare la propria posizione in graduatoria.

Il riferimento non può che essere alla Lazio, che proprio dopo la pausa vedrà iniziare l’era Tudor, sostituto del dimissionario Maurizio Sarri. L’ex difensore della Juventus debutterà proprio contro i bianconeri sabato 30, affrontandoli poi tre giorni dopo anche nella semifinale di Coppa Italia. Un calendario in salita, che poco dopo vedrà i biancocelesti alle prese con il derby contro la Roma, ma la squadra non può permettersi di perdere altro terreno.

Lazio, i numeri di un’annata da incubo

Dopo il Napoli, infatti, la Lazio è la squadra che sta facendo segnare il gap peggiore in termini di punti rispetto alla scorsa stagione. Gli azzurri sono sprofondati a -29, mentre i biancocelesti hanno a nove turni dal termine ben 15 punti in meno rispetto al campionato 2022-’23, chiuso al secondo posto.

Numeri che fotografano un’annata da dimenticare, solo parzialmente salvata dall’accesso agli ottavi di Champions League, dove la squadra si è poi arresa al Bayern Monaco, pochi giorni prima dell’addio di Sarri. Tudor è però pronto per la sua terapia d’urto. Ta campionato e Coppa Italia l’annata può ancora essere salvata, almeno in parte.