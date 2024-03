‘Osimhen non parte più’: colpo di scena in casa Napoli | Nessuno immaginava una scelta del genere

I tifosi rimangono spiazzati, non si aspettavano una notizia del genere: Victor Osimhen non parte più, resta a Napoli

Per il Napoli di Francesco Calzona raggiungere il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League si fa sempre più difficile. Il quarto posto dista 9 punti e mancano solamente 9 partite al termine del campionato.

Una situazione impronosticabile, considerando l’incredibile stagione disputata dagli azzurri nell’ultimo campionato di Serie A. Alla guida di Luciano Spalletti, si sono mostrati infermabili: 91 punti e vittoria del campionato, aggiudicandosi il terzo Scudetto della loro storia dopo 33 anni dall’ultima volta.

La stagione 2023-2024 è stata teatro di un vero e proprio caos e una continua perdita di certezze. Sono stati cambiati ben 3 allenatori: prima Rudi Garcia durato fino a novembre, poi il ritorno dell’ex Walter Mazzarri, sollevato a febbraio dall’incarico ed infine l’attuale, Calzona, in funzione di traghettatore fino al termine della stagione.

Una squadra che sembra aver smarrita il proprio percorso. Nonostante i calciatori siano pressochè gli stessi, non riescono più ad esprimere l’identità ed il carattere che li contraddistingueva, apparendo spesso come se gli mancasse una guida da seguire.

Separati in casa

Il pareggio con l’Inter per 1-1 a San Siro, con le reti di Matteo Darmian nel primo tempo e Juan Jesus nel secondo, non cambia molto la situazione, ma sicuramente fa bene all’orgoglio della squadra partenopea, che proverà fino all’ultimo a conquistare un posto nella massima competizione europea.

Oltre al periodo buio dal quale non sembrano emergere definitivamente, uno dei fattori principali è anche la mancanza di comunicazione e coesione tra i giocatori e di appartenenza al club, poichè alcuni avendo già firmato per altri club dimostrano di avere la testa da un’altra parte, come il centrocampista polacco, Piotr Zielinski.

Resta a Napoli

Un altro dei protagonisti dello Scudetto vinto la scorsa stagione, ma che è uno dei più chiacchierati e discussi nell’attuale è Victor Osimhen. Il bomber partenopeo salterà gli impegni con la Nigeria a causa di un fastidio alla schiena, che lo ha costretto a rimanere in panchina anche contro l’Inter.

Lo staff medico del Napoli ha spedito una relazione alla federazione calcistica nigeriana sulle sue condizioni fisiche, specificando i problemi accusati, ai quali il nigeriano dedicherà questi giorni di pausa dal campionato per smaltirli definitivamente ed essere al meglio in vista di questo rovente finale di stagione.