Salterà Milan-Roma, fulmine a ciel sereno | Senza di lui ci vuole un’impresa: eliminazione vicinissima

Si avvicina il super derby italiano in Europa League, ma la doppia sfida perde subito uno dei protagonisti più attesi: mister nei guai.

Un anno dopo il doppio derby di Champions League, per il calcio italiano sarà ancora tempo di sfide “fratricide” in campo continentale. Questa volta il teatro non sarà il palcoscenico più prestigioso, ma per il movimento tricolore sono comunque in arrivo buone notizie.

La primavera 2023 aveva visto Milan, Inter e Napoli “colonizzare” il tabellone della fase finale della Champions. Con azzurri e rossoneri di fronte ai quarti e poi il derby di Milano in semifinale, per la prima volta dopo sei anni una rappresentante italiana è arrivata fino all’atto finale del torneo, con l’Inter sfortunata protagonista contro il Manchester City.

Quest’anno nella coppa più prestigiosa non ci sono già più tracce di Serie A dopo gli ottavi di finale, ma abbiamo visto aumentare da due a tre il “contingente” in Europa League. Un anno fa Juventus e Roma, ora oltre ai giallorossi saranno Milan e Atalanta a cercare di raggiungere la finale del 22 maggio a Dublino.

La coppa che sembra stregata per il calcio italiano, che non trionfa nell’ex Uefa addirittura dal 1999, sembra un po’ meno lontana, sebbene già nei quarti assisteremo ad un altro derby, quello tra Milan e Roma. Una sfida inedita a livello continentale, ma che entrambe le squadre affronteranno senza retropensieri al campionato.

Milan, obiettivo Europa League: ma torna l’incubo infortuni

La posizione del Milan in Serie A appare piuttosto definita, ma mantenere il secondo posto sarà comunque importante anche sul piano economico. La Roma è invece in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, traguardo ottenibile sia via campionato che attraverso la vittoria dell’Europa League. Quale via sarà più semplice? Al momento Daniele De Rossi non si pone questa domanda.

Del resto raggiungere la terza finale europea consecutiva manderebbe dritto nella storia il gruppo giallorosso, che con l’Europa League ha il conto aperto dell’amarissima sconfitta nella finale del 2023 a Budapest contro il Siviglia, dopo i rigori e tra mille polemiche. Anche il Milan tiene a un torneo che non ha mai vinto, ma per Stefano Pioli è tornato a materializzarsi l’incubo degli infortuni che aveva già caratterizzato la prima parte della stagione.

Milan, il calvario di Kalulu: nuovo lungo stop in vista

La vittoria sul campo del Verona ha infatti lasciato in dote il guaio al ginocchio accusato da Pierre Kalulu. Il difensore francese h a subito un trauma distorsivo del ginocchio destro e gli esami strumentali effettuati hanno poi evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale. Si prevede quindi uno stop non inferiore al mese e mezzo.

Kalulu sarà quindi costretto a saltare la doppia sfida contro la Roma all’interno di una stagione letteralmente maledetta. Per l’ex Lione si tratta infatti del terzo infortunio stagionale. I primi due erano stati di natura muscolare, una lesione al retto femorale della coscia sinistra e una del tendine del retto femorale, che l’aveva costretto ad operarsi e a quattro mesi di assenza. Contro l’Empoli il ritorno in campo, poi a Verona la maglia da titolare. Una gioia di breve durata e ora a Kalulu non resta che tifare per i compagni e sperare di poter scendere in campo per l’eventuale semifinale.