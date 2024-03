‘Lotta tra la vita e la morte’: un bruttissimo male ha colpito il calciatore | Ecco le sue condizioni

Arrivano novità importanti sullo stato di salute del calciatore. La società le rende note e si augura possano migliorare.

Il calciatore protagonista in campo questa volta dovrà segnare il gol più bello. Quello che lo farà uscire definitivamente da questo limbo tra due estremi opposti. La vita di uno sportivo, a volte, può cambiare in maniera così repentina da dimenticarsi come si stava prima dell’incidente.

Il ricovero, il grande spavento e tutta una serie di accertamenti per capire quale fosse la strada migliore da percorrere per il suo bene e per quello della squadra. Non sono mancati gli attestati e i messaggi di affetto per un calciatore che ha lottato e continua a farlo per ciò che ama.

La famiglia e gli amici pregano ogni giorno per lui, con la speranza che tutti possano svegliarsi da questo brutto incubo. Il calcio è vita e in questi casi il messaggio torna forte e chiaro. Cosa possono fare i tifosi in questo momento così delicato?

Sicuramente continuare a supportare il calciatore e credere in un futuro ancora in campo per lui. I medici e la società intanto stanno facendo il possibile per garantire le migliori condizioni possibili al calciatore e allo stesso tempo tenere aggiornati i tanti appassionati.

La grande paura

Stiamo parlando delle condizioni di salute di Kristoffer Olsson, che un mese fa ha avuto un malore con la maglia della sua nazionale, la Svezia e tuttora sta lottando per tornare quello che era prima.

Il giocatore del Midtjylland era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Aarhus ed è stato successivamente attaccato a un ventilatore in attesa di nuovi esami. I medici hanno lavorato molto per capire di quale natura fosse il problema.

La nota del club: le sue condizioni

“Kristoffer è ora senza respiratore e quindi è stato spostato al Hammel Neurocenter. Un centro di cura riconosciuto specializzato nella riabilitazione avanzata dei disturbi neurologici e qui gli esperti daranno al giocatore il trattamento mirato e il supporto di cui ha bisogno”.

I medici erano arrivati alla diagnosi di una “rarissima condizione infiammatoria nei vasi cerebrali”. Ecco come prosegue il comunicato del Midtjylland: “Purtroppo Kristoffer non ha ancora riacquistato né la funzione motoria né le capacità verbali. Gli specialisti stimano che il periodo di riabilitazione si estenderà su diversi mesi”. Per gli elementi a disposizione, è davvero “troppo presto per fare una prognosi finale”. Il club, la famiglia e i cari si stringono attorno al giocatore.