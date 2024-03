Grave infezione e ricovero immediato: ‘Attaccato alle flebo’ | Il campione portoghese terrorizza il mondo

Il fuoriclasse lusitano ha tenuto il mondo del calcio con il fiato sospeso. Le condizioni critiche hanno portato ad un ricovero

Quale ruolo ricoprirà la nazionale portoghese al prossimo Europeo? Dopo la deludente avventura al Mondiale in Qatar, conclusasi ai quarti contro il sorprendente Marocco, la federazione di Lisbona ha deciso di interrompere il lungo rapporto con il ct Fernando Santos.

L’ex tecnico della Grecia ha legato il proprio nome al trionfo del Portogallo ad Euro 2016, ma nei due Mondiali e nell’Europeo successivi Cristiano Ronaldo e compagni non sono neppure andati vicino a ripetersi, fallendo anche l’ingresso tra le prime quattro.

In Germania quindi a guidare una selezione che sarà come sempre piena di talenti in ogni reparto sarà Roberto Martinez. L’ex ct del Belgio avrà il compito di traghettare più avanti possibile un gruppo che per l’ultima volta dovrebbe vedere CR7 nei panni del leader e trascinatore. A 39 anni, infatti, l’ex attaccante della Juventus, si appresta all’ultima passerella con la propria nazionale.

Ronaldo sta in verità continuando a segnare a raffica in Arabia Saudita con il suo Al-Nassr, sebbene le speranze di conquistare il titolo nazionale sembrino ridotte al lumicino visto l’ampio distacco dall’Al-Hilal, allenato peraltro dal portoghese Jorge Jesus che può contare anche sul connazionale Ruben Neves.

PSG, Gonçalo Ramos racconta il proprio dramma: “Ho perso otto chili”

Insomma, come detto i talenti portoghesi sono tanti e sono pronti a far iniziare un nuovo ciclo ad una nazionale che ad Euro 2024 si presenterà con un gruppo piuttosto ringiovanito. Tra le tante stelle dell’attacco ci sarà quasi sicuramente un posto anche per Gonçalo Ramos. Il centravanti classe 2001 è passato la scorsa estate dal Benfica al PSG, ma non sta vivendo una stagione brillante.

L’ambientamento nella nuova realtà è stato infatti rallentato da un serio problema di salute che lo ha colpito a inizio inverno e del quale lo stesso Ramos ha parlato in un’intervista a Record: “Ho avuto un dicembre difficile. Tutto è cominciato con un virus, che poi si è trasformato in un’infezione al colon. Ho trascorso 20 giorni sanguinando, vomitando e con la febbre molto alta. Sono andato in ospedale quattro o cinque volte, mi hanno fatto una flebo e ho perso otto chili”.

Ramos fuori dal tunnel: Champions e Euro 2024 nel mirino

Ramos, che fino a quel momento era titolare nello scacchiere di Luis Enrique, è tornato a pieno regime solo a febbraio inoltrato: “Ora sono al 100%, ma è stato difficile riprendere il ritmo dopo aver perso così tanto peso. Comunque sono stato fortunato perché a gennaio ci sono stati meno impegni” ha aggiunto il giocatore, autore di una storica tripletta contro la Svizzera a Qatar 2022.

Nelle ultime settimane Goncalo è tornato al gol con buona regolarità, seppur lontano dalle medie che avevano caratterizzato la scorsa stagione al Benfica. Giusto in tempo per aiutare il Paris nella corsa in Champions e per prepararsi ad un Europeo da potenziale rivelazione. A livello individuale e di squadra.