“Comunicato di esonero”: Allegri, rottura definitiva con la Juve | È successo tutto insieme

Arriva al capolinea l’avventura del tecnico livornese. Ecco qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Non stiamo parlando della lite mediatica che ha accompagnato il deludente pareggio per zero a zero contro il Genoa né del futuro della Vecchia Signora. In tanti hanno già provato ad abbozzare quella che sarà con ogni probabilità una rivoluzione.

Si parte dal punto di vista del tecnico per arrivare alla delusione dei tifosi. Se il primo non sente la necessità di giustificare le proprie scelte, nemmeno dopo 1 vittoria nelle ultime 8, per chi ama questi colori la misura è già colma.

Ecco perché pensare a una nuova Juventus, con un tecnico dalle caratteristiche ben diverse da quello che siede attualmente in panchina, non è peccato. Il Football Director Cristiano Giuntoli sta valutando il da farsi, con una classifica che non preoccupa ma che lascia l’amaro in bocca.

Se poco più di un mese fa la lotta sembrava essere addirittura con la capolista Inter ora è necessario blindare il terzo posto e non commettere più errori. Che cosa è successo e quando ci si è resi conto che così non si poteva andare avanti?

Un segnale inequivocabile

Se i risultati ormai non sono più dalla parte del tecnico è per una serie di motivazioni insite nello spogliatoio. Non tutti conoscono le dinamiche di una grande squadra ma c’è una skill riconosciuta da sempre ad Allegri che adesso sta venendo meno. Non c’è più tempo da perdere.

Si tratta della gestione dei giocatori più ingombranti dal punto di vista della personalità. Forse anche qui qualcosa è saltato, con il nervosismo di Vlahovic che va a testimoniare il clima non più sereno che si vive a Torino. Forse anche la squadra ha capito che è arrivato il momento di cambiare.

L’indizio social

Dopo l’ennesimo passo falso, che renderà quasi un supplizio seguire le prossime partite della Juventus, un tifoso ha espresso la propria opinione su X.

1 vittoria nelle ultime 8.

La Juventus questo non lo può accettare.

Anche oggi osceni

Si è rotto qualcosa tra squadra e all’allenatore e non potendone cambiare 22 È il momento di far uscire il comunicato di esonero.

#Allegri — 🦓⚽ Enry (@Enrico_JuveFan) March 17, 2024

Il sentimento prevalente tra i sostenitori della Juventus è quella rabbia che non intende andare via. Nelle ultime gare i bianconeri hanno evidenziato un calo psicofisico evidente. Così diventa davvero difficile affrontare ogni appuntamento. La soluzione è lì ed è molto semplice: esonerare il tecnico.