Vacanze anticipate di due mesi: termina qui la sua stagione | La nota del club distrugge i tifosi

Termina due mesi prima della fine il suo campionato. Il club lo comunica ufficialmente: tifosi distrutti dalla notizia

L’Inter subisce il contraccolpo Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è stata eliminata agli ottavi di finale della competizione nella doppia sfida contro l’Atletico Madrid di Simeone, che si è decisa ai calci di rigore a favore degli spagnoli.

Un’eliminazione non prevista secondo i pronostici, che vedevano nuovamente l’Inter raggiungere le ultime fasi della competizione, inserendola addirittura tra le possibili vincitrici, in base all’incredibile rendimento avuto questa stagione, soprattutto in campionato.

I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 a San Siro contro il Napoli di Calzona, con le reti di Matteo Darmian nel primo tempo e Juan Jesus nel secondo. Un pareggio amaro, ma che comunque non desta preoccupazioni in ottica classifica, nella quale sono sempre più primi, con 14 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan.

Un campionato dominato dall’Inter. Sono primi da inizio stagione, con un’unica sconfitta subita contro il Sassuolo e analizzando i numeri, sono la miglior squadra per gol fatti e con la miglior difesa del campionato, con meno gol subiti e più clean sheet di tutte.

Stagione da incorniciare

Nonostante l’inaspettata eliminazione in Champions League, la stagione dei nerazzurri è da incorniciare. Hanno già conquistato un trofeo, la Supercoppa Italiana, vinta battendo in semifinale la Lazio, allora allenata da Maurizio Sarri e il Napoli, allora allenato da Walter Mazzarri.

L’obiettivo restante è la seconda stella, al quale manca poco. Per essa Inzaghi avrà bisogno di tutta la squadra a disposizione, ma non potrà contare su importanti ricambi, quali Carlos Augusto, Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, i quali torneranno a disposizione per la metà di aprile.

Stagione finita

Al rientro dalla sosta per le ultime amichevoli tra le Nazionali, prima di darsi ufficialmente battaglia ad Euro 2024, l’Inter dovrà affrontare l’Empoli di Davide Nicola. Una partita sicuramente non semplice, poichè gli azzurri daranno tutto per conquistare punti chiave per la zona salvezza.

Dovranno però fare a meno di uno dei giocatori più importanti della rosa, Tyronne Ebuehi. Il classe 1995 è stato sottoposto a degli esami strumentali a causa di un infortunio rimediato nel match contro il Bologna; da essi arrivano terribili notizie: lesione parziale del legamento del crociato anteriore. Il calciatore ha già iniziato il periodo di riabilitazione, ma la stagione è ufficialmente finita.