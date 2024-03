Inter-Napoli, il brutto episodio costa carissimo: ‘Squalifica esemplare’ | Di quante giornate si parla

La partita tra Inter e Napoli, teatro di un bruttissimo episodio. Al giocatore costerà carissimo: squalifica in arrivo

Il mondo del calcio è stupendo quanto crudele. Nonostante sia passato oramai un quarto del nuovo secolo, ritrovandoci nel 2024, sono ancora troppi gli episodi di razzismo che avvengono all’interno di una partita, i quali vengono fortunatamente e continuamente condannati.

Non sono bastate tutte le belle parole e le iniziative come il movimento “Black Lives Matter”. che prevedeva l’inginocchiarsi con il pugno rivolto verso il cielo in segno di protesta; è assurdo come non riusciamo in alcun modo a liberarci da una piaga alquanto deplorevole come il razzismo.

Ad avere questi comportamenti sono purtroppo i tifosi, i quali potrebbero semplicemente limitarsi a sfottò innocenti che accendono l’atmosfera in campo e alimentano la rivalità tra le squadre, ma fanno tutt’altro, distruggendo la bellezza di questo sport.

Ciò che è ancor più raccapricciante è l’indifferenza delle persone stesse. Quando accadono questi episodi, si nota spesso come seppur ci sia una parte della tifoseria che non si aggrega ai cori e gli ululati, non fa nulla per fermarli, rendendosi automaticamente complici.

Razzismo in Serie A

In Serie A abbiamo purtroppo assistito a innumerevoli casi di razzismo. Kalidou Koulibaly, Mario Balotelli, Mike Maignan, Pierre Worne, Kevin Prince Boateng, sono solo alcuni dei tantissimi calciatori che hanno subito violenze verbali sui nostri campi.

La più grande problematica è la reazione da parte dei direttori di gara, i quali non hanno mai preso una posizione estrema nei confronti della vicenda, il che sarebbe necessario per dare definitivamente una svolta a questa insostenibile situazione.

Ennesimo caso

Proprio nella giornata di Serie A dedicata alla lotta contro il razzismo, nella 29esima giornata di campionato disputata tra Inter e Napoli e terminata sul punteggio di 1-1, si è verificato l’ennesimo episodio di razzismo, che ha coinvolto Francesco Acerbi, difensore dell’Inter e Juan Jesus, difensore del Napoli.

Secondo la ricostruzione da parte del difensore azzurro, Acerbi avrebbe utilizzato termini razzisti nei suoi confronti, successivamente riportati all’arbitro Penna, il quale però non ha preso provvedimenti poichè non li ha ascoltati in prima persona. Gli sviluppi della vicenda ancora non sono chiari; attualmente il difensore nerazzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana e ha smentito le parole del brasiliano, ma non va esclusa un’apertura del caso con conseguente squalifica da parte della Procura Federale.