Prendiamo il re degli assist: Juventus, in Italia non ha alcun rivale | Acquisto top per tornare ai vertici

Aspettando la certezza del ritorno in Champions in casa bianconera sono già partite le manovre di mercato: spunta un obiettivo a sorpresa.

Da principale, e a tratti unica, rivale dell’Inter per la corsa allo scudetto, a squadra meno in forma tra quelle in lotta per un posto nella prossima Champions League. La stagione della Juventus ha cambiato radicalmente volto nel giro di poche settimane.

Quando l’annata 2023-’24 sarà andata in archivio il popolo bianconero e gli addetti ai lavori individueranno nel pareggio contro l’Empoli l’episodio da sliding doors della stagione juventina. Cosa sarebbe successo se contro i toscani, a otto giorni dallo scontro diretto contro l’Inter, la squadra di Allegri fosse riuscita a conquistare i tre punti?

Di sicuro la sfida di San Siro sarebbe stata approcciata in modo differente, ma alla luce di quanto è successo nelle settimane successive appare difficile immaginare che anche con quei due punti in più Vlahovic e compagni sarebbero riusciti a tenere il passo dei nerazzurri.

Anzi, i rimpianti stanno a zero nel constatare come la Juventus sembra aver perso entusiasmo e brillantezza fisica, al punto da dover iniziare a fare ciò che sembrava inimmaginabile solo fino a un mese e mezzo fa, ovvero guardarsi appunto le spalle dalla possibile rimonta di chi insegue.

Juvemtus verso la rivoluzione: dalla panchina al mercato

Il fatto che la Serie A potrà iscrivere quasi sicuramente cinque squadre alla prossima e rinnovata Champions League può dare sollievo a tutto l’ambiente, ma in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio e di un calendario in campionato non in discesa la squadra dovrà ritrovarsi per evitare brutte sorprese.

A fine stagione, poi, arriverà inevitabile il momento dei bilanci. A prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo minimo, la permanenza in panchina di Allegri non è sicura, ma quel che è certo è che la Juventus sembra pronta a tornare protagonista sul mercato per migliorare la cifra tecnica della rosa che dovrà affrontare la prossima annata.

Svolta Juventus: in arrivo il re degli assist della Serie A

Ebbene uno degli obiettivi primari sarà rafforzare la trequarti, in modo da aumentare i rifornimenti ai giocatori offensivi, che si tratti di Vlahovic e Chiesa o di altri eventuali innesti. Ecco così che alla voce fantasisti può arrivare un innesto inatteso, quello di uno dei migliori assistman d’Europa, che gioca già in Serie A.

Il nome di Luis Alberto è infatti tornato a circolare in chiave Juventus. Lo spagnolo della Lazio, al netto del rinnovo fino al 2028 firmato solo lo scorso ottobre, potrebbe lasciare la Capitale dopo otto stagioni, sette delle quali da titolare fisso, e l’eventuale biglietto da visita per Torino non sarebbe niente male. L’ex Liverpool è infatti attualmente con 58 assist terzo in questa speciale classifica nei top 5 campionati d’Europa considerando gli ultimi sette anni. Meglio hanno fatto solo Kevin De Bruyne con 79 e Joshua Kimmich con 62. Ce n’è abbastanza per far sognare i tifosi bianconeri…