Rifiutate Napoli e Milan: il tecnico fugge all’estero | Le Big italiane restano al palo

Il mercato allenatori si appresta ad partire: un top mister italiano pronto a dare una svolta al proprio futuro.

A due mesi dalla fine della stagione calcistica, gli appassionati si preparano a un’estate da vivere tutta di un fiato. Tra Euro 2024, Copa America e la lunghissima sessione di calciomercato anche sotto l’ombrellone non ci sarà un attimo di respiro e il pallone sarà come sempre un motivo di discussione.

Del resto ormai di calcio si parla quasi più quando il pallone non rotola che quando campionati e coppe sono in pieno svolgimento. Un paradosso, ma non troppo, e in ogni caso sarà meglio abituarsi perché tra la nuova Champions e il Mondiale per club 2025 il numero delle partite aumenterà in maniera esponenziale.

Le fasi dell’anno prive di eventi calcistici diminuiranno sempre di più, con buona pace dei… rapporti famigliari, ma pure della salute dei giocatori, sottoposti a un tour di impegni, con sempre meno spazio per allenamenti e recuperi. Un tema delicato, già sollevato con preoccupazione da alcuni degli allenatori più in vista a livello mondiale.

A proposito di allenatori, il mercato dei tecnici animerà come sempre la primissima parte dell’estate. Come d’abitudine, e come logico che sia, la vera campagna acquisti partirà infatti solo quando il domino delle panchine sarà stato completato. Mai come quest’anno, peraltro, il mese di giugno o almeno la prima parte di esso si annunciano molto intensi in questo senso.

Dal Barcellona al Liverpool: in arrivo l’estate dei nuovi allenatori

Diversi sono infatti i top club della Serie A, e non solo, che si apprestano a cambiare guida tecnica. All’estero si pensi a Liverpool e Barcellona, i cui tecnici hanno già annunciato l’intenzione di cambiare aria a fine stagione. Quelle di Reds e blaugrana sono due delle panchine più ambite al mondo e ad occuparle potrebbero anche essere allenatori italiani.

Del resto la scuola italiana degli allenatori resta all’avanguardia in tutta Europa, per questo un nome come quello di Roberto De Zerbi sarà al centro delle trattative. Le due squadre di cui sopra sono pronte a valutare l’ipotesi di mettere sotto contratto il tecnico bresciano, che dovrà però vedersela con due svincolati illustri.

Sarri e l’addio shock alla Lazio: il Comandante dice addio alla Serie A

Antonio Conte e Maurizio Sarri sono infatti pronti a rilanciare le proprie carriere, pur essendo reduci da momenti molto differenti. Il tecnico salentino è fermo ormai da un anno dopo le dimissioni dal Tottenham, mentre l’ex allenatore della Lazio, fresco di dimissioni, è alle prese con una fase di riflessione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Sarri non avrebbe l’intenzione di tornare a Napoli e pure l’ipotesi Milan per l’eventuale dopo Pioli non è accreditata. In Italia potrebbe invece prendere quota l’idea Fiorentina, che si avvia a sostituire Vincenzo Italiano, ma Sarri non sarebbe insensibile a un’eventuale chiamata dello stesso Barcellona, dove il suo gioco offensivo è particolarmente stimato. Il Comandante non ha però fretta di rientrare, anche a causa della necessità di metabolizzare la fine dell’avventura alla Lazio.