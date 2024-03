‘Macché Inter, io voglio giocare con lui’ | Bocciato il progetto nerazzurro: sfuma il primo obiettivo

Aspettando la festa scudetto, arriva un’altra delusione per Simone Inzaghi: dopo l’addio alla Champions svanisce un obiettivo di mercato.

Allungare la rosa in alcuni reparti, in particolare l’attacco, ma soprattutto migliorare la qualità delle alternative. Sarà questo il primo obiettivo della campagna acquisti dell’Inter in vista della prossima stagione.

L’amara quanto inattesa eliminazione dalla Champions League ad opera dell’Atletico Madrid ha costretto i nerazzurri a concentrare le energie rimaste per chiudere la stagione al meglio in Serie A, torneo che l’Inter ha dominato.

La conquista dello scudetto 2023-’24 permetterà ai nerazzurri di fregiarsi del titolo numero 20 della propria storia. Un traguardo che, va da sé, permetterà a tutti i protagonisti di ritagliarsi un posto indelebile anche nella memoria dei tifosi, che già a gennaio avevano festeggiato la conquista della terza Supercoppa Italiana consecutiva.

Ciò non toglie che la notte di Madrid abbia evidenziato le, seppur piccole, lacune che hanno impedito alla squadra di Inzaghi di proseguire il cammino in quella competizione che nella scorsa stagione vide l’Inter andare ad un passo dal compiere l’impresa di trascinare ai supplementari la finale contro il Manchester City.

Inter, Sanchez al passo d’addio: si complica la pista per il sostituto

Il riferimento è proprio a quanto detto prima, ovvero il fatto che in attacco Inzaghi ha dovuto spremere fin quasi oltre il dovuto Lautaro Martinez e Marcus Thuram, alla luce dell’infortunio subito da Marko Arnautovic e dell’età non più verdissima di Alexis Sanchez. Al di là del rigore sbagliato contro l’Atletico, il cileno si avvia a concludere la seconda avventura all’Inter.

Lo stesso potrebbe accadere per Arnautovic, il cui sostituto potenziale l’Inter sembra esserselo già assicurato. Stiamo parlando di Mehdi Taremi, il duttile attaccante iraniano che arriverà a Milano a parametro zero dopo la fine del contratto con il Porto. Idee chiare la dirigenza le ha anche per il dopo Sanchez, ma in questo caso il piano rischia di sfumare.

Gudmundsson “avvisa” il Genoa: l’islandese svela il proprio sogno

Intervistato da Sky Sport, infatti, Albert Gudmundsson ha dato un indizio circa il proprio futuro. L’attaccante del Genoa, tra i protagonisti della bella stagione del Grifone, è un obiettivo di vecchia data dell’Inter, ma ha ammesso di sognare di tornare a giocare con Teun Koopmeiners, ora all’Atalanta, ma suo compagno per tre anni all’AZ Alkmaar, dal 2018 al 2021: “Non conosco il mio futuro, ma sarebbe bello giocare di nuovo con Koop, perché è un giocatore fantastico” le parole del numero 10 del Genoa..

Considerando che l’interessamento della Juventus per Koopmeiners è noto e che l’olandese è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per il centrocampo del futuro, ecco allora che l’Inter rischia di dover dare vita all’ennesimo testa a testa di mercato con i bianconeri per assicurarsi le prestazioni di Gudmundsson…