Napoli, l’erede di Zielinski vale 28 milioni | Avviata la trattativa lampo: ecco il colpo Champions

È stato individuato il sostituto perfetto di Piotr Zielinski. Il Napoli ha già avviato la trattativa: assalto all’erede

Dopo 7 stagioni con la maglia del Napoli, il suo momento è ufficialmente giunto. Piotr Zielinski, nonostante in estate abbia rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita per restare in azzurro, non ha trovato l’accordo economico con il club, decidendo di non rinnovare il contratto.

Con molte probabilità il centrocampista polacco rimarrà in Italia, sempre in Serie A, ma con un’altra maglia. Il classe 1994 ha già effettuato le visite mediche con l‘Inter di Simone Inzaghi, per la quale dovrebbe firmare al termine della stagione a parametro zero.

Una grandissima perdita per il centrocampo della società di Aurelio De Laurentiis, il quale effettuerà una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione con il fine di preparare una rosa che possa tornare a competere per i vertici della classifica, dimenticando l’annata corrente.

Una situazione disastrosa, la cui rotta non è riuscita ad essere invertita neanche dai cambi dei tecnici in panchina. Prima Rudi Garcia per Spalletti durato fino a novembre, poi Mazzarri per il francese durato fino a febbraio ed infine Calzona, che fungerà da traghettatore sino al termine della stagione.

Situazione attuale

Il Napoli ad oggi non è più in lotta per un trofeo. La Coppa Italia è stata persa per il terzo anno di fila agli ottavi di finale; in questa edizione contro il Frosinone che ha espugnato lo Stadio Diego Armando Maradona con un roboante 0-4; la Supercoppa Italiana l’hanno persa in finale contro l’Inter per 1-0.

In campionato potrebbero addirittura rischiare di non qualificarsi per nessuna competizione europea, creando un importante danno economico al club, mentre in Champions League hanno dovuto dire addio alla competizione agli ottavi di finale perdendo contro il Barcellona per un totale di 4-2 tra andata e ritorno.

Verso il futuro

Il Bologna sta disputando la miglior stagione degli ultimi due decenni. Grazie ad un calcio propositivo fondato sulla valorizzazione dei giovani, Thiago Motta sta facendo vivere un sogno ai tifosi rossoblù, che potrebbero clamorosamente vedere la propria squadra nella prossima edizione di Champions League.

Tra i giocatori più importanti attualmente della rosa spicca il nome di Lewis Ferguson, la cui valutazione si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Il classe 1999 è dotato di un’ottima tecnica ed una imponente struttura fisica, abbinati ad un grandissimo feeling con il gol. In questa stagione è a 6 gol e 4 assist in 27 presenze ed in lui Aurelio De Laurentiis ha rivisto il perfetto sostituto per l’oramai partente Zielinski, dimostrandosi pronto a farlo firmare a qualunque costo.