Juventus, la beffa è delle peggiori: ‘Offerta gigantesca rifiutata’ | Sembrava lo avessero in pugno

La trattativa tra la Juventus ed il top player adesso si complica. L’offerta sembrava fosse abbastanza ma è stata rifiutata

La Juventus di Massimiliano Allegri ha reso notevolmente sopra le aspettative, tanto da arrivare a contendersi a metà campionato lo Scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi, che è a 10 vittorie consecutive in Serie A TIM e nessuno sembra in grado di fermarla.

L’ultimo mese però ha distrutto ogni speranza a causa di un notevole calo che ha comportato l’ottenimento di soli 6 punti nelle ultime 7 partite disputate, perdendo addirittura la seconda posizione in classifica a discapito del Milan di Stefano Pioli.

Gli obiettivi sono cambiati durante il corso della stagione, ma con un distacco così elevato da parte dei nerazzurri, ciò che resta è qualificarsi per la prossima Champions League e provare a vincere la Coppa Italia, nella quale sono attualmente alle semifinali contro la Lazio.

L’unica sicurezza che garantiscono i bianconeri è che l’anno prossimo verrà messa in atto una vera e propria rivoluzione, con il fine di creare una rosa in grado di vincere nuovamente il campionato, che manca dalla stagione 2019-2020, e di competere nella massima competizione europea per club.

Punti di partenza

Non c’è un individuo che sia certo del suo ruolo; anche lo stesso allenatore è in discussione, la cui permanenza dipenderà da come verrà terminata la stagione corrente. Per i calciatori invece, si sta attentamente valutando chi verrà rinnovato e chi invece dovrà partire.

Questi cambiamenti avverranno soprattutto in funzione economica, con l’idea di abbassare il monte ingaggi, che pesa troppo sulle casse del club. Non a caso la Vecchia Signora detiene il primato nella classifica della società che paga maggiormente i propri assistiti in Serie A.

Assalto al top

Delineato chi resta e chi partirà, la società guarda anche al futuro e alle entrate. Il primo giocatore sulla lista voluto da Cristiano Giuntoli è Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1999 dell’Atalanta, che da quando è arrivato in Italia sta dimostrando con continuità di essere uno dei migliori del nostro campionato, sia per prestazioni che per numeri.

La società bergamasca acquistò l’olandese dall’AZ per una cifra intorno ai 14 milioni di euro; adesso il calciatore è valutato circa 60 milioni, una cifra che la Juventus sarebbe intenzionata a spendere risparmiando sull’ingente ingaggio di Paul Pogba, e sulle ipotetiche cessioni, tra cui quella di Weston Mckennie, sui quali ci sono gli occhi delle squadre di Premier League. Non è l’unica squadra a volere il top player nerazzurro, poichè c’è già stato interesse dall’estero che garantirebbe maggior guadagno sia alla società che al calciatore, impedendo che la trattativa sia finalizzata.