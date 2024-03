Lascio il Porto per la Serie A: Conçeiçao sbarca in Italia | Gli danno la panchina che ha sempre amato

Il tecnico portoghese vede il campionato italiano. Accordo possibile a una condizione. Tutti i dettagli di questa opportunità.

Sergio Conçeiçao e l’Italia. Un amore destinato a durare e ad avvicinare ulteriormente le due parti in causa. La trattativa di mercato è entrata nella sua fase più calda e ora è tutto apparecchiato per vedere il portoghese in Serie A.

L’esperienza al Porto sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il gruppo allenato dal tecnico ha imparato nuove lezioni di vita e di sport, portando a compimento un ciclo importante. L’allenatore è stato sempre fedele al suo credo tattico, migliorando di partita in partita grazie ai suoi giocatori.

Quando si prospetta però un’opportunità di questo genere diventa impossibile dire no. Da un punto di vista tecnico resta la possibilità di lottare ai massimi livelli, partecipando alle competizioni più importanti. L’aspetto personale di questo lavoro poi fa sempre una discreta differenza.

Manca davvero poco all’annuncio, con gli ultimi dettagli da limare e una lista di giocatori pronta ad essere completata e trasformata in gol. L’allenatore non vede l’ora di iniziare.

Un ritorno a casa

Sergio Conçeiçao e la Lazio si conoscono molto bene. La carriera da calciatore è sotto gli occhi di tutti, con quel passato nella Capitale che niente e nessuno potranno mai cancellare. Sono ricordi vivi, emozioni indelebili e un pezzo di cuore che batte insieme a un popolo.

L’ultimo saluto all’Olimpico, in occasione del match di Europa League contro il maestro Maurizio Sarri, è stato quasi un passaggio di consegne dall’alto valore simbolico. Vedere il portoghese che saluta e ringrazia la sua gente è stata per molti una sorta di premonizione.

Il dopo Sarri è servito

Il presidente Lotito non vuole sentir parlare di traghettatori per la sua Lazio. Per uscire da questo momento di difficoltà servono uomini veri e idee pronte a trasformarsi in punti e possibilmente vittorie. Per questo la pista che conduce al portoghese non è affatto da escludere.

Nelle prossime ore ne sapremo di più, con Sergio Conçeiçao che, ascoltando il parere della piazza, non faticherà di certo a trovare consensi. Le alternative ovviamente non mancano, con la posizione di Igor Tudor sempre attuale. Per caratteristiche, prima ancora di considerazioni tecniche, il portoghese ha buone chance di ottenere il via libera e coronare il suo sogno. La Serie A lo aspetta e il derby contro De Rossi fa già battere il cuore a una città intera.