Cosa te ne fai di Koopmeiners? Juve, bocciata la strategia di Giuntoli | Il vero obiettivo è un mostro sacro

Svanito il sogno scudetto in casa bianconera tengono già banco le tematiche di mercato: torna in discussione l’arrivo dell’olandese.

In casa Juventus è già (quasi) tempo di mercato. La fine del sogno scudetto, interrottosi proprio sul più bello a pochi giorni dal tanto atteso scontro diretto con l’Inter, è infatti coincisa con una vistosa quanto inattesa flessione nel rendimento della squadra.

Quanto i due fattori sono collegati è oggetto di discussione e lo sarà anche nelle prossime settimane, quelle delle analisi sul percorso compiuto in campionato dai ragazzi di Max Allegri. L’opinione comune è che proprio i punti persi contro l’Empoli prima della sfida contro i nerazzurri e il ko di San Siro abbiano determinato un contraccolpo psicologico.

Dopo essere stati agganciati ai grandi rivali per metà campionato e aver ceduto proprio quando l’imminente ritorno delle coppe europee avrebbe sulla carta dovuto favorire la Juventus, il gruppo bianconero ha ceduto sul piano psicologico, lasciando tanti rimpianti ai tifosi.

Negli ultimi due mesi di stagione gli obiettivi sono quindi quello di ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato, chiudendo magari al secondo posto per assicurarsi la partecipazione alla prossima Final Four di Supercoppa Italiana, e cercare di conquistare la Coppa Italia.

Juventus, il pass Champions e il Mondiale per club possono sbloccare il mercato

Lazio e poi eventualmente una tra Atalanta e Fiorentina saranno gli avversari sulla strada verso la coccarda tricolore, che potrebbe permettere alla Juventus di sbloccare una bacheca ferma alla primavera 2021, quando la squadra guidata da Andrea Pirlo vinse proprio la Coppa Italia, pochi mesi dopo aver trionfato in Supercoppa.

A livello societario, però, l’obiettivo chiave è assicurarsi la partecipazione alla prima edizione della nuova e più ricca Champions League. Grazie a quegli introiti e a quelli della presenza già certa al Mondiale per club 2025 la società e in particolare Cristiano Giuntoli sono pronti per tornare a vivere una sessione di mercato da protagonista per potenziare l’organico. Alcuni obiettivi sembrano già essere stati delineati, ma un grande ex è intervenuto a gamba tesa sulle strategie del club bianconero.

La Juventus che verrà: un grande ex stronca Allegri

In diretta su ‘TvPlay‘ l’ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi ha sconsigliato l’ingaggio di Teun Koopmeiners, che sembra essere l’obiettivo numero uno per il centrocampo: “Visti i problemi in difesa e a centrocampo la Juve dovrebbe prendere Ferguson e Calafiori piuttosto che Koopmeiners” il pensiero di Maifredi, il cui passato illustre sulla panchina del Bologna lo ha evidentemente portato a seguire con attenzione i progressi dei due gioielli rossoblù.

Maifredi non è stato diplomatico neppure nel giudicare il lavoro stagionale di Allegri, la cui permanenza alla guida della Juventus è tutt’altro che cerca: “Accontentarsi di essere nei primi quattro non è da Juventus – il pensiero del tecnico bresciano – Essere così distante dall’Inter significa aver fatto una stagione mediocre”. L’ultima stoccata è tattica: “Allegri ha fatto troppi errori, è inaccettabile che Yildiz e Chiesa non giochino mai insieme”