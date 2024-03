Osimhen, l’addio alla Champions costa carissimo: ‘Lo stanno scartando tutti’ | Dopo il PSG un altro dietrofront

Protagonista in negativo a Barcellona, l’attaccante nigeriano del Napoli rischia di vedere sfumare una prestigiosa destinazione.

Il campionato nazionale è una lunga corsa a tappe nella quale per primeggiare serve continuità di rendimento, ma anche la capacità di superare i momenti difficili che prima o poi capitano a tutte le squadre. Le coppe europee sono come una Classica dove per vincere serve anche un pizzico di fortuna.

La metafora ciclistica di cui sopra non è certo la più originale e la meno utilizzata per esprimere le differenze tra i due tornei per i quali ogni grande squadra sogna di essere in lizza fino al termine della stagione, il proprio campionato e la coppa europea che si trovano a disputare.

L’accoppiata è un’impresa per poche “elette” in grado di conquistare così anche un posto nella storia, ma in generale aggiudicarsi anche solo uno dei due trofei è, ovviamente, roba per pochi. Resta il fatto che la Champions League sia il sogno di ogni società come di ogni tifoso, oltre che di chi scende in campo.

Un’eliminazione, quindi, soprattutto se essa si concretizza in maniera rocambolesca, genera sempre rimpianti. Ne sa qualcosa l’Inter, costretta a dire addio alla Champions 2024 già agli ottavi dopo la cavalcata del 2023 fino alla finale, ma soprattutto il Napoli. Gli azzurri non sono infatti riusciti ad andare oltre i quarti di finale neppure nella magica stagione 2022-’23, quella dello scudetto vinto in carrozza.

Napoli, addio Champions: a Barcellona stonano i big

Peggio è andata nell’annata in corsa, dove la corsa si è fermata già agli ottavi di finale. Il Barcellona si è dimostrato superiore, ma non era un ostacolo insormontabile per la squadra di Francesco Calzona, che ha giocato con coraggio in particolare nel match di ritorno, pagando a caro prezzo qualche disattenzione difensiva, ma non solo.

Al Montjuic, infatti, a tradire il Napoli sono stati i due giocatori copertina del gruppo, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratshkelia. Quest’ultimo è stato impalpabile, mentre il nigeriano è finito troppe volte in fuorigioco, ma soprattutto si è divorato un gol clamoroso nei primi minuti della partita.

Mercato Napoli, futuro incerto per Osimhen: delusione dalla Premier League

Chissà cosa sarebbe successo se il numero 9 azzurro avesse trafitto Ter Stegen, fatto sta che l’eliminazione del Napoli e la pessima serata personale potrebbe costare cara a Victor anche in termini di mercato. Se infatti l’addio alla maglia azzurra è di fatto già certo, il numero delle pretendenti alle sue prestazioni rischia di diminuire ulteriormente.

Dopo che il PSG non sembra aver messo Osimhen in cima alla propria lista per il dopo-Mbappé, secondo la stampa inglese pure in casa Arsenal l’idea è di guardare altrove per potenziare il proprio attacco. L’obiettivo numero uno pare infatti essere Viktor Gyokeres, centravanti svedese di origini ungheresi trascinatore dello Sporting. La clausola rescissoria pari a 100 milioni è un insormontabile per tutti i club, ma da Londra sarebbero disposti a mettere sul piatto fino a 50 milioni per riportare in Inghilterra il giocatore che già si mise in luce in Championship tra il 2021 e il 2023 con la maglia del Coventry.