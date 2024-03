‘Ha già raccolto le sue cose’: Roma, notizia bomba e tifosi nel panico | Comunicato in arrivo

I compagni di squadra non hanno nemmeno fatto in tempo a salutarlo. Lo strano epilogo del calciatore che lascia la Capitale.

Nemmeno il tempo di dirsi “ciao” e la sua vita è cambiata, così come quella dei suoi vecchi compagni di squadra. L’obiettivo era lo stesso ma si sono scelte strade diverse per perseguirlo. I tifosi dovranno cancellare ogni suo ricordo e cercare altrove un nuovo beniamino da osannare allo stadio.

Il calcio va veloce e non aspetta nessuno. Dopo le grandi aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo, la solita dura sentenza del campo. Questo può premiarti come affossarti, rendendo la tua stagione anonima e facendo così crollare il valore del cartellino.

In sede di contrattazione non è sempre più semplice trovare la quadra. Chi acquista lo fa consapevole che sarà un’occasione di mercato ma chi vende (o chi presta) si aspetta sempre qualcosa di più. In questo caso in particolare la società sembra aver deciso quale sarà il destino del giocatore.

Nessun ritorno a casa, se così si può chiamare. Armadietto svuotato e tanti saluti ai sogni di gloria. Inizia così un nuovo capitolo di un giocatore che nelle ultime stagioni ha perso un po’ se stesso ma che ora sente di poter ripartire con fiducia ed entusiasmo.

La via per il riscatto

Con le prestazioni e i gol avrebbe dovuto convincere l’attuale dirigenza a continuare a puntare su di lui andando oltre il prestito secco. E così è stato: come riportato da Tuttomercatoweb il calciatore sembra aver chiuso definitivamente con il recente passato.

Stiamo parlando del “Gallo” Belotti, nuovo attaccante della Fiorentina. Nell’ultima gara contro la “sua” Roma, il club che lo ha dato in prestito ai viola, il gol non è arrivato ma i principali quotidiani sportivi lo hanno premiato con un 7 in pagella per il sacrificio messo in campo.

L’indizio social

Ci ha pensato la moglie del bomber, Giorgia Duro, attraverso un post sui social, a far intendere quale sarà la prossima mossa della coppia. Il futuro di Belotti e della sua sua famiglia non sarà nella Capitale.

A Firenze l’ex capitano del Torino sembra aver sicuramente ritrovato il sorriso e una maggiore continuità in campo. I buoni rapporti tra i due club potrebbero oltretutto favorire l’operazione di mercato. Un Belotti felice e rigenerato pronto a lottare per la Fiorentina in Europa.