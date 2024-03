Dobbiamo sacrificare lui: Juventus, addio Cambiaso | Offerta succulenta e annuncio a un passo

La strategia della Juventus e la posizione del giocatore che si è messo in luce quest’anno. I tifosi volevano un altro finale.

“Tra tutti i giocatori che abbiamo, proprio lui no”. È questo il sentimento dominante tra il popolo bianconero nel momento in cui ha letto l’ultima notizia di mercato. “Nessuno che ci chiede Locatelli, ad esempio” commenta un tifoso sui social.

La realtà è che la Juventus dovrà fare i conti anche con le cessioni se vorrà continuare il cammino virtuoso intrapreso con l’insediamento della nuova dirigenza. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha già iniziato a lavorare su più tavoli e la missione è sempre la stessa: vincere.

In attesa di capire se alle parole seguiranno i fatti, con la possibile conferma in panchina dell’attuale tecnico Massimiliano Allegri, inizia a delinearsi quella che sarà la rosa della prossima stagione. I bianconeri potrebbero incassare milioni freschi dalle cessioni dei giocatori in prestito oppure dare sostanza al progetto degli ultimi anni.

Tra giovani promesse e solide certezze però, ecco arrivare l’offerta che può compromettere almeno sulla carta la crescita della squadra in quel reparto.

Il giocatore è sul mercato

Per ora sono solo supposizioni ma il calciatore sta facendo così bene che un’offerta potrebbe davvero arrivare sul tavolo della dirigenza bianconera. La stagione di Andrea Cambiaso è stata fin qui molto più che incoraggiante.

Una scelta dolorosa ma inevitabile: cedere un big della rosa per finanziare altre operazioni in entrata. Sarà questa la strada che seguirà Giuntoli? Ci sono diversi nomi in evidenza ma l’ex Genoa ha convinto tutti, anche il ct Spalletti che lo aveva aggregato al gruppo della nazionale qualche mese fa.

Tutti pazzi per lui

Andrea Cambiaso per capacità di corsa e intelligenza tattica farebbe comodo a chiunque. Dalla Premier League potrebbero arrivare proposte da parte di Liverpool e Tottenham, con quest’ultimo club che si confronta ancora indirettamente con Fabio Paratici per le operazioni di mercato. L’ex dirigente bianconero conosce bene i migliori talenti del nostro calcio e potrebbe soltanto confermare la bontà dell’eventuale operazione in entrata.

Dopo l’operazione Dragusin infatti gli Spurs potrebbero mandare una pec a Torino. I bianconeri, che vogliono godersi ancora a lungo il calciatore, potrebbero cedere solo di fronte a una offerta da 35-40 milioni di euro. Dopo l’ottimo lavoro con i giovani non è detto infatti che il sostituto dell’esterno possa già essere in casa.