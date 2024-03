Bologna grazie di tutto, rivelazione a sorpresa del procuratore | Ecco dove approderà in estate

La stagione da sogno dei rossoblù ha trasformato molti giocatori in pezzi pregiati del mercato: l’agente di un big esce allo scoperto.

La sconfitta contro l’Inter ha piegato, ma non certamente spezzato, il sogno del Bologna di concludere la miglior stagione della propria storia da 60 anni a questa parte senza la ciliegina della storica qualificazione alla prossima Champions League.

Quello che sarebbe un traguardo da sogno per i tifosi e memorabile per la società, che, complice la nuova formula della competizione, potrebbe realizzare incassi da capogiro in grado di cambiare ambizioni e prospettive del club non solo nel breve-medio periodo, è ancora più che alla portata, come recita la classifica e il momento della squadra.

Il gioiello costruito da Thiago Motta è infatti sempre riuscito a tenere testa a tutte le grandi squadre finora affrontate, al Dall’Ara come in trasferta, come confermato dai pareggi strappati in casa della stessa Inter, all’andata, e della Juventus, oltre che sempre a San Siro contro il Milan già nel girone di ritorno.

Un ruolo chiave nel classico volatone finale l’avrà anche il calendario delle tante squadre coinvolte nella lotta ai piazzamenti alle spalle dell’imprendibile Inter. Con Milan e Juventus che sembrano inattaccabili o quasi, il Bologna dovrà guardarsi le spalle e in questo senso dover affrontare diverse squadre in lotta per la salvezza può non rappresentare un vantaggio.

Bologna tra sogno Champions e preoccupazioni: tiene banco il futuro di Zirkzee

A completare il quadro ci saranno anche tre scontri diretti, due dei quali in trasferta, contro Roma e Napoli, mentre la sfida della penultima giornata al Dall’Ara contro la Juventus potrebbe giocarsi con i bianconeri già certi di un posto tra le prime quattro della classifica, o magari cinque, se per quella data la Serie A sarà già certa di poter iscrivere cinque squadre alla prossima Champions.

Insomma, nonostante la stagione si avvii verso la conclusione sono ancora tante le variabili da considerare per la corsa ai piazzamenti europei, così la preoccupazione maggiore al momento in casa Bologna riguarda gli infortuni e in particolare lo stop di un mese al quale sarà costretto Joshua Zirkzee. A fare le vedi dell’olandese sul piano realizzativo dovranno pensare i compagni di squadra e in particolare uno che con il gol ha un feeling particolare.

Bologna, tutti pazzi per Ferguson: l’annuncio dell’agente

Stiamo parlando di Lewis Ferguson. Il tuttocampista scozzese si sta confermando anche quest’anno ai vertici delle classifiche di rendimento del campionato per gol, assist e media-voto. La stagione della conferma è sempre più difficile rispetto a quella dell’esplosione, ma Ferguson ha risposto presente, in vista di un’estate da protagonista del mercato.

Intervistato da CalcioNapoli24, infatti, l’agente di Lewis, Bill McMurdo, ha aperto a una possibile partenza del giocatore, nonostante il contratto in scadenza nel 2027: “Lewis è pronto per giocare la Champions League. È stato accostato a Napoli, Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. La Serie A è sempre stato un suo sogno”. Ferguson vuole quindi restare in Italia e chissà che il Bologna, con il pass Champions in tasca, non riesca a resistere alle offerte che si presenteranno…