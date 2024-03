Inter gelata dall’agente: ‘La proposta è inaccettabile’ | Tempesta alla Pinetina, seconda stella e poi addio

Tifosi nerazzurri in ansia per il futuro di uno dei propri idoli: cresce la tensione e parte la corsa contro il tempo.

In casa Inter è tempo di calcoli. Fuori e dentro il campo. La cavalcata in campionato ha ormai trasformato in una formalità la conquista dell’agognata seconda stella. Lo scudetto numero 20 della storia nerazzurra è solo da certificare.

Anche la scaramanzia ha ormai ceduto il passo al realismo. La marcia della squadra nel 2024 è stata esaltante a differenza di quelle delle teoriche rivali, Juventus e Milan, alle quali è invece mancata continuità, al punto che quel distacco contenuto nell’ordine di un paio di punti fino a fine gennaio è poi cresciuto in maniera esponenziale.

Quando scatteranno, quindi, i festeggiamenti per un titolo destinato a collocare per sempre nella storia del club questo gruppo di giocatori, oltre ad allenatore e staff tecnico? Va da sé che, calendario alla mano, il sogno dei tifosi è quello di stappare lo spumante il 21 aprile, giorno del derby contro il Milan.

Per il popolo nerazzurro sarebbe un motivo di gioia doppio, sia per la rivalità storica, sia pensando che nel 2022 proprio i rossoneri strapparono lo scudetto in extremis all’Inter vanificando il sogno della seconda stella, che le due società avevano fissato come obiettivo per la stagione in corso.

Inter, quanto costa… vincere: il nodo dei contratti da rinnovare

I calcoli in corso, tuttavia, come detto, riguardano però anche altre questioni. In primo caso quelli relativi a incassi e premi che la conquista dello scudetto porterà, non relativi solo alla sicura partecipazione alla Final Four della prossima Supercoppa Italiana, torneo che l’Inter ha vinto negli ultimi tre anni.

Già, perché vincere significa anche… dover spendere. Leggi alla voce bonus che scatteranno per l’intera rosa, oltre al rischio, e in questo caso non si tratta di calcoli… ameni, di dover ridiscutere verso l’alto i contratti la cui scadenza imminente richiederà incontri urgenti tra dirigenti e manager dei giocatori.

Mercato Inter, futuro in bilico per Lautaro: firma lontana

I casi più scottanti in questo senso riguardano Denzel Dumfries, a scadenza nel 2025, e poi il duo Lautaro Martinez-Nicolò Barella, che vedranno concludersi i propri contratti 12 mesi più tardi. Se per l’olandese si prospetta la cessione in estate, i tifosi trattengono il fiato per il futuro di capitano e vice capitano. La situazione di Lautaro, in particolare, si annuncia delicata.

I dialoghi tra i dirigenti dell’Inter e l’agente del Toro, Alejandro Camano, non hanno infatti ancora portato alla fumata bianca. Tutti concordano sul fatto che Martinez meriti un sensibile aumento d’ingaggio rispetto ai 6,5 milioni guadagnati attualmente, ma la forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. L’Inter si attesta sugli 8,5, Camano chiede di arrivare in doppia cifra. Una differenza non abissale, ma non colmabile solo con i bonus. Quel che è certo è che entro la fine dell’estate, ma meglio il prima possibile, servirà trovare un accordo per arrivare a quel lieto fine che entrambe le parti in causa sembrano volere.