‘Lo copriranno d’oro’: offerta monstre spedita al Milan | I più forti d’Europa se lo portano via

Le squadre più forti d’Europa preparano l’assalto: offerta monstre al milan e ingaggio da top per il fuoriclasse rossonero

Il Milan di Stefano Pioli ha finalmente conquistato la seconda posizione in campionato. Ciò grazie alla vittoria contro l’Empoli per 1-0 con goal di Christian Pulisic ed il pareggio della Juventus per 2-2 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con la doppietta di Koopmeiners ed i gol di Cambiaso e Milik.

I rossoneri hanno finalmente a disposizione l’intera rosa, Pobega a parte, per chiudere al meglio la stagione. Era da agosto, l’inizio del campionato di Serie A, che l’infermeria era sempre piena, con ben 34 infortuni rimediati, di cui 28 di natura muscolare e 6 lesioni.

L’obiettivo stagionale è più che chiaro. Con l’eliminazione in Coppa Italia ai quarti di finale contro l’Atalanta, con il terzo posto nei gironi di Champions League e con il sogno Scudetto oramai da archiviare, oltre la qualificazione per la prossima Champions League, sono decisi nell’arrivare fino in fondo in Europa League.

Nella competizione europea il Diavolo è attualmente agli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. Turno che passerà con ottime probabilità, grazie al largo risultato ottenuto all’andata a San Siro per 4-2, complice anche l’inferiorità numerica della squadra in trasferta dal 28esimo minuto del primo tempo.

Rivoluzione in arrivo

Come definito dall’attuale presidente Gerry Cardinale, i rossoneri attueranno una vera e propria rivoluzione la prossima stagione, sia in campo, che fuori. Le prime voci parlano di un cambio in panchina, poichè Pioli non ha reso secondo le aspettative del club, ma la sua permanenza è dipesa dal finale di stagione.

Nel rettangolo di gioco si renderanno nuovamente protagonisti del calciomercato estivo. Ciò che lo determinerà, oltre i traguardi raggiunti nell’attuale stagione, sarà anche la permanenza dei top calciatori, i quali stanno ricevendo continue offerte dall’estero.

Assalto alla stella

L’uomo più chiacchierato è Rafael Leao, che ogni stagione in rossonero dimostra di essere sempre più protagonista. La differenza tra quando lui è in campo e quando è in panchina, è netta: il Milan va ad un ritmo nettamente inferiore e crea meno occasioni da gol.

Il bottino stagionale attuale del classe 1999 è di 9 gol e 8 assist in tutte le competizioni, collocandosi in top 3 mondiale tra le ali sinistra per g/a. Per il Milan sarà difficile trattenerlo poichè sono molto interessati il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Manchester City di Pep Guardiola, che presenterebbero un’offerta a tre cifre per garantirsi la stella rossonera.