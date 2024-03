Osimhen va via? Io rimango qui | Napoli, stavolta è tutto vero | Il top player si è legato al club

I tifosi partenopei sono pronti a festeggiare, la trattativa è vicina alla chiusura: il top player rinnova con il Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis subirà una vera e propria rivoluzione la prossima stagione, sia in campo, che in panchina. Eppure è strano pensare che la squadra attualmente Campione d’Italia debba subire un cambiamento drastico solamente una stagione dopo il trionfo, ma è giustificato per la situazione attuale dei partenopei.

Il punto più allarmante su cui soffermarsi è la panchina: sono stati ben 3 i cambi di allenatore durante il corso della stagione, sintomo di un enorme caos che si è scatenato nella società azzurra, del quale i primi a risentirne sono stati proprio i calciatori, non messi in condizione di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il primo nominato fu Rudi Garcia, successore di Luciano Spalletti, attuale CT dell’italia, la cui avventura durò fino a novembre, nonostante fosse tra le prime quattro posizioni. Al suo posto uno storico ex, Walter Mazzarri, che ebbe una media punti addirittura inferiore a quella del francese, venendo sollevato dall‘incarico a febbraio.

Per ultimo Francesco Calzona, attuale tecnico del Napoli e della Slovacchia, in funzione di traghettatore. La squadra dimostra di avere ritmi più alti con lui alla guida, ma gli sforzi potrebbero comunque non essere necessari, poichè siamo a 3/4 della stagione.

Nuova speranza

Con il pareggio per 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Ivan Juric, la squadra ha subito l’ennesima frenata. Adesso arrivare tra le prime quattro è sempre più difficile, ma la speranza è ancor viva grazie ad un nuovo sistema che permette a più squadre della stessa nazione di qualificarsi in Champions League.

Se l’Italia confermasse la sua prima posizione nel ranking tra le nazioni, la quinta classificata si qualificherebbe in UCL. Inoltre se le squadre presenti nell’attuale stagione di Champions ed Europa League vincessero la competizione, potrebbero qualificarsi addirittura le prime 7.

Top player

A prescindere da ciò che accadrà, il Napoli dovrà far di tutto per macinare quanti più punti possibile da qui al termine della stagione. Dovrà contare soprattutto sul talento del suo top player, Khvicha Kvaratskhelia, che è in uno stato di forma strepitoso con 4 gol nelle ultime 3 partite.

Il georgiano è legato ai colori azzurri con un contratto fino al 2027, ma presto potrebbe essere prolungato grazie ad un adeguamento del suo ingaggio. Il presidente ed il suo entourage ci stanno lavorando, ed è proprio la volontà del classe 2001 che potrebbe far la differenza, poichè nonostante le big europee sono alle porte, la sua intenzione sarebbe quella di continuare a crescere con il Napoli.