Per 60 milioni non se ne parla: Milan, chiuso ogni spiraglio | Trattativa naufragata sul nascere

Assalto ad un big del Milan, ma la cifra offerta è troppo bassa: no categorico, per 60 milioni di euro la trattativa muore sul nascere

Il Milan di Stefano Pioli ha deluso le aspettative nate ad inizio stagione. La società, seppur grazie alla cessione di 70 milioni di euro di Sandro Tonali, ha investito sul mercato una cifra pari a 130 milioni di euro, rivoluzionando la rosa e posizionandosi prima nella classifica delle società di Serie A che hanno speso di più nel calciomercato estivo.

Nonostante i tanti cambiamenti all’interno della rosa, i risultati sperati non sono arrivati. Sono usciti dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro l’Atalanta, sono arrivati terzi nel girone di Champions League e hanno perso oramai le speranze per la vittoria del campionato, a causa dell’Inter sempre più prima e che non ha mai persa in questo 2024.

Gli obiettivi di squadra sono dunque variati nel corso della stagione; adesso l’unico trofeo da poter alzare è l’Europa League, ai cui ottavi affronteranno lo Slavia Praga. Una competizione non semplice, soprattutto questa stagione, con la presenza di alcune favorite come Liverpool, Atalanta e Bayer Leverkusen.

La vittoria della competizione europea sarà anche fondamentale per la permanenza del tecnico parmigiano. Molto probabilmente, nel caso non vincessero, il primo cambio che avverrà per la stagione 2024-2025 sarà proprio l’allenatore in panchina.

Capisaldi rossoneri

Come definito da Cardinale, attuale presidente dei rossoneri, ci saranno sicuramente nuovi acquisti e conseguentemente delle cessioni. Ci sono però dei giocatori chiave sui quali potrà contare, come Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez.

Mentre il portoghese sembra finalmente aver terminato il suo digiuno da gol, i francesi hanno raggiunto l’incredibile traguardo di 100 e 200 presenze con la casacca del Milan, ma non è certo che questo numero diventerà più grande, a causa dell’insistenza da parte delle big estere, in particolare del Bayern Monaco.

Assalto in preparazione

Mentre sul portiere i bavaresi ragionano in base alla salute della leggenda del club, Manuel Neuer, per il terzino sono seriamente decisi a preparare l’assalto, poichè dovranno dire addio in estate con molta probabilità ad Alphonso Davies, corteggiato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Secondo le voci che circolano, i tedeschi sarebbero intenzionati ad offrire una cifra vicina ai 60 milioni di euro, troppo bassa per la valutazione e la forza del calciatore. Considerando che Cucurella fu pagato 70 milioni nel 2022 dal Chelsea, il Milan difficilmente farà partire Theo per una cifra inferiore ai 100 milioni. Occhio anche alla situazione contrattuale, poichè il francese sta benissimo al Milan e a Milano e starebbe già trattando con il suo entourage e la società per il rinnovo.