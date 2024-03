Juve, dopo i rinnovi il colpo da novanta: ‘Centrocampista di classe mondiale’ | Lo seguivano da diverso tempo

La Juventus è decisa: Dopo aver sistemata i rinnovi è pronto all’assalto ad uno dei migliori centrocampisti in circolazione

La Juventus sta dando vita ad una rivoluzione completa. Con il cambio delle figure dirigenziali della società e l’addio dei senatori in campo è il momento di avviare un nuovo ciclo, con il fine di arricchire nuovamente la bacheca bianconera.

Quest’idea potrebbe anche riguardare l’allenatore Massimiliano Allegri, ma tutto dipenderà da come il mister toscano terminerà la sua ennesima stagione in bianconero. Attualmente occupa la terza posizione in campionato ed è in semifinale di Coppa Italia.

Per la Serie A, l’ultimo mese è stato disastroso per la Vecchia Signora, la quale è passata dal contendersi lo Scudetto con gli storici rivali dell’Inter, a scalare di posizione a causa dei terribili risultati nelle ultime partite, con soli 6 punti conquistati in 7 gare di Serie A disputate.

Per ora, oltre ad auspicarsi che la stagione termini nel migliore dei modi, la dirigenza sta già valutando quali siano i profili da vendere, tenere e rinnovare per la prossima stagione e dunque stabilire quali saranno le fondamenta della Juventus del futuro.

I rinnovi

Cristiano Giuntoli sta lavorando in primis per delinare i rinnovi; i primi indiziati riguardano la zona di centrocampo, ossia Adrien Rabiot con un biennale da 7.5 milioni di euro a stagione e Weston Mckennie con un biennale ed un aumento dell’ingaggio a 3 milioni totali.

In lista ci sono anche Andrea Cambiaso, esterno a tuta fascia della Juventus e sempre più protagonista di questa stagione, Federico Chiesa, per il quale la situazione sembra essere adesso in stand-by e Dusan Vlahovic, con il quale si vorrebbe firmare un matrimonio bis per prolungare il contratto fino al 2028.

Obiettivo primario

Domenica all’Allianz Stadiu, nella sfida terminata per 2-2 contro l’Atalanta, ha fatto parlare nuovamente di sè Teun Koopmeiners, centrocampista olandese di proprietà dei bergamaschi. Il classe 1998 ha segnato una doppietta, servita a conquistare un punto valevole per la qualificazione alla prossima Champions League.

Già era seguito da tempo dai bianconeri, ma adesso è diventato l’obiettivo primario del prossimo calciomercato, per il quale dovrà immediatamente agire poichè già c’è il Liverpool alle porte, che offrirebbe un’importante cifra all’Atalanta per il cartellino e di ingaggio al calciatore. L’unico nodo è la sua valutazione di circa 60 milioni di euro, un totale che la Juventus difficilmente potrebbe pagare in un’unica somma, ma sicuramente farà sforzi per garantirsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A.