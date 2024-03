Colpo Koopmeiners, Gasperini concede il via libera | In estate raggiunge la Big

Anche il tecnico ammette che è in piedi una trattativa di mercato tra i due club. I dettagli e la posizione del calciatore.

Una stagione ancora da protagonista assoluto quella di Teun Koopmeiners, trascinatore di questa Atalanta e jolly letale quando vede una big. Dopo aver segnato al Milan ci ha preso gusto e ha aiutato i suoi ad uscire dallo Stadium di Torino con un punto che sa quasi di vittoria.

Il calciatore olandese non piace soltanto agli amanti del Fantacalcio ma anche ai direttori sportivi dei club che possono permettersi di spendere soldi veri. Ecco perché la prossima estate si preannuncia bollente per il calciatore, al centro delle voci di mercato e orientato a compiere un nuovo step per la carriera.

Persino il tecnico Gian Piero Gasperini, uno dei responsabili della sua grande crescita, avrebbe dato il via libera al giocatore, libero di scegliere il suo nuovo abito su misura.

Al di à delle valutazioni tecniche, il ragazzo ha voglia di confrontarsi con palcoscenici ancora più importanti e ormai tutti hanno la sensazione che il suo futuro sarà in una big. Ecco tutti i dettagli della trattativa più attesa da parte dei tifosi.

Salto in alto

Lasciare Bergamo per coronare il sogno di una carriera intera. Koopmeiners sarà sempre grato alla città e ai tifosi ma è probabilmente arrivato il momento di cambiare. I numeri non mentono e la sua valutazione cresce con il passare delle ore.

Chi potrà schierarlo in campo nel corso della prossima stagione partirà sicuramente con un discreto vantaggio. Ecco perché questa è una di quelle occasioni da non lasciarsi scappare per nulla al mondo.

Da nemici ad amici

Si mormora che proprio la Juventus, in caso di addio del calciatore all’Atalanta, sia la squadra in pole per Koopmeiners. Lo stesso tecnico Gasperini, al termine dello scontro diretto giocato qualche giorno fa ha ammesso: “Se i risultati sono questi, continueremo ad accostarlo alla Juve tutte le settimane”.

Il campo ha emesso il primo verdetto e non si può restare indifferenti. In tanti si sono chiesti dove sarebbe adesso la Juve con un giocatore del genere nell’undici titolare. Il calciatore non vede l’ora ma per il momento il suo futuro è a Bergamo, almeno fino a fine stagione. Protagonista in campo e fuori, l’olandese fa gola a molti club europei e la sua crescita ha impressionato tutti. Ecco perché