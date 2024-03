Jurgen Klopp come non l’avete mai visto: a fine anno cambia lavoro | I tifosi faticano a crederci

Arrivano conferme su quella che sarà la nuova vita dell’attuale tecnico del Liverpool. I tifosi faticano a crederci

Una vita dedicata al calcio, prima da giocatore e poi da tecnico, per vivere ogni giorno nuove emozioni e far innamorare di sé i propri tifosi. Il suo calcio rock ‘n roll aveva soltanto bisogno di tempo per passare la prova. In Premier League ha avuto la grande chance di esprimersi grazie a un club con idee simili alle sue.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Parlare di calcio moderno senza citare almeno una volta Jürgen Klopp dovrebbe essere un crimine. L’allenatore tedesco ha vinto tutto con il Liverpool e ha da poco annunciato quale sarà il prossimo step della carriera.

Non dovrebbe avere a che fare col calcio dato che, dopo quasi 10 anni nel Merseyside, le motivazioni sono calate a tal punto da dire basta. Quel fuoco dentro però i tifosi e lo stesso Klopp se lo ricorderanno per sempre e potranno riviverlo sulle note di You’ll never walk alone.

Un connubio perfetto e un ciclo di successi che può trovare la sua degna conclusione proprio al termine di questa stagione. A differenza di quanto sta succedendo in Italia infatti i Reds stanno lottando per il titolo assieme ad Arsenal e Manchester City.

Una dichiarazione shock

Tutte le cose belle hanno una fine e il solo fatto di essere in Inghilterra non è bastato per posticipare questa decisione. Jürgen Klopp non siederà sulla panchina del Liverpool l’anno prossimo e la società sembra aver già trovato le giuste contromisure.

Il club cercherà di continuare a competere ai massimi livelli, esattamente come è successo nelle ultime stagioni, magari provando ad esprimere un calcio differente. Il mercato potrebbe fornire ulteriori indicazioni sugli interpreti.

La rivelazione from UK

I media britannici ne sono certi e l’indiscrezione trova terreno fertile anche sui quotidiani italiani. Il tecnico del Liverpool potrebbe restare in un certo senso nel mondo del calcio ma con una nuova veste. Sul piatto ci sarebbero infatti le proposte di ITV e BBC per far commentare al manager tedesco le gare di Euro 2024.

Secondo il Daily Mail infatti presto sapremo quale sarà la volontà del tecnico, che sarebbe anche tentato da una nuova esperienza su una panchina prestigiosa. Prima però ci sarà tempo per riposare e restare aggiornati sullo sport che conosce meglio di tutti.