De Laurentiis, nuovo esonero in vista: prossime ore decisive | Ecco da cosa dipenderà

Le prossime ore saranno decisive per il suo futuro: Aurelio De Laurentiis è in procinto di definire un altro esonero

In casa Napoli la tensione non riesce mai ad essere smaltita. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona valida per il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione, Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, si è reso nuovamente protagonista.

Il tutto è nato a causa di varie interviste nei confronti di alcuni individui appartenenti al Napoli. In primis Francesco Calzona, il terzo allenatore della stagione dei partenopei ed infine Matteo Politano, ala destra della rosa e della Nazionale Italiana.

Al suo turno, nonostante non fosse inquadrato, si udivano le fortissime urla del presidente, il quale richiamava a sè Politano, per poi portarlo via, per poi inveire contro il cameraman ed i giornalisti in studio, sottolineando che i suoi assistiti non devono in alcun modo rilasciare interviste per altre piattaforme.

Chiunque a Sky Sport è rimasto estremamente stupito. Anche lo stesso direttore, Federico Ferri, il quale ha espresso tramite un tweet tutta la sua disapprovazione nei confronti del gesto di De Laurentiis, che avrebbe anche spinto successivamente l’addetto ai lavori.

Clima teso

Si respira un clima tesissimo in casa De Laurentiis, con un Napoli che sta decisamente performando sotto le aspettative e con i risultati ottenuti rischia fortemente la qualificazione alla prossima Champions League ed addirittura di non qualificarsi per una competizione europea.

Anche dall’altro lato, in casa Bari la situazione è complicata. Nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Giuseppe Iachini, i Galletti non riescono ad invertire la rotta, perdendo la quarta partita consecutiva in campionato; la cura Iachini non sembra aver funzionato.

Crisi in atto

La classifica di Serie B dimostra la forte crisi che sta subendo il Bari. Attualmente è a soli 4 punti di vantaggio dalla zona dei playout, al 15esimo posto, con soli 7 punti in totale dalla 19esima posizione, occupata dalla FeralPisalò. È uno dei peggiori attacchi del campionato con 29 gol in 29 partite, statistiche simili a quelle delle squadre da retrocessione.

Un rendimento nettamente opposto rispetto a quello della stagione 2022-2023, nella quale sono stati ad un passo dalla vittoria dei playoff e il conseguente approdo in Serie A, perdendo in finale contro il Cagliari di Claudio Ranieri all’ultimo minuto. I tifosi biancorossi sono furiosi poichè temono che il Bari possa passare dal sogno Serie A della passata stagione. alla Serie C della prossima, augurandosi che la stagione termini nel migliore dei modi.