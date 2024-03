“Per vincere è disposto a truffare”: Inter, lo scandalo travolge la Serie A | Il giocatore ha ammesso tutto

Il campionato di Serie A non è più lo stesso. Ecco chi è il calciatore coinvolto nella vicenda e che cosa ha detto.

Parlare davanti a un microfono può rivelarsi spesso un’arma a doppio taglio, con la consapevolezza che l’opinione pubblica sarà sempre pronta a giudicare. Se poi aggiungiamo i colori e il tifo, il gioco è fatto. L’oggettività scompare ed è subito un gioco a rincorrere alibi.

Gli ultimi episodi in campo hanno sicuramente allungato l’ombra sull’operato degli arbitri ma questa volta abbiamo davvero esagerato. L’errore in campo c’è stato eccome, era evidente ma le conseguenti polemiche non hanno fatto altro che esasperare una situazione già tesa.

Il calciatore ha poi cercato di rimediare ma anche in questo caso si sono create almeno due fazioni. Chi ha creduto nella buona fede del giocatore e chi invece non vedeva l’ora per attaccarlo di nuovo. In un paese come il nostro in cui il buon senso è merce rara, possiamo immaginare come sia finita.

Ci ritroviamo dunque a commentare un episodio che ha in parte cambiato i giudizi e le analisi ma non ha spostato di un millimetro i valori in campo. L’Inter gioca un altro sport e questo, al di là dei colori, è sotto gli occhi di tutti.

Una scelta discussa

Tutto nasce dal comportamento di un giocatore che, come tanti altri, a volte esagera. Stiamo naturalmente parlando di Nicolò Barella e di quell’episodio contro il Genoa che ha dato indubbiamente un vantaggio alla sua squadra.

Il rigore trasformato da Sanchez ha permesso ai nerazzurri di vincere la partita contro gli uomini di Gilardino ma non solo. Da quel momento in poi le polemiche si sono moltiplicate, con chi non ama il nerazzurro che ha gridato allo scandalo.

Altro che “Marotta League”

Il centrocampista dell’Inter, al termine della recente gara vinta contro il Bologna, ha chiesto scusa davanti ai microfoni di Dazn, spiegando di non essere un calciatore antisportivo. Tanti hanno apprezzato il gesto ma chi crede nelle “Marotta League” ha visto qualcosa di maligno in quelle dichiarazioni.

Barella ha semplicemente ammesso che per vincere è disposto pure a truffare gli arbitri.. e chiedere scusa a campionato finito è ridicolo quasi quanto te! Alla Juve veniva applicata la prova TV.. — Francesco Mo (@Frances67292815) March 10, 2024

Un utente su X non ha accettato le scuse di Barella, anzi ci è andato giù pesante, secondo quel filone per cui l’Inter sarebbe in testa non grazie a meriti sportivi ma per aiuti esterni. Il campo ha detto un’altra cosa.