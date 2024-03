Dimissioni Sarri, la lite con Lotito è finita nel peggiore dei modi | Già contattato il successore

Il matrimonio tra Sarri e la Lazio è giunto al capolinea. Dimissioni lampo del tecnico: è stato già individuato il successore

La Lazio sta vivendo una delle peggior stagioni degli ultimi anni. Mentre nell’annata della pandemia fu vicinissima alla conquista dello Scudetto e la scorsa stagione ha terminata il campionato in seconda posizione, quest’anno è un vero e proprio disastro.

Analizzando la classifica rischia addirittura di non qualificarsi per un competizione europea, che garantirebbe un importante danno economico al club. Non riesce più ad alzare la testa e subisce la quarta sconfitta consecutiva, di cui tre in Serie A ed una in Champions League.

I biancocelesti hanno perso per 2-1 contro la Fiorentina di Italiano, per 1-0 contro il Milan di Stefano Pioli, per 3-0 contro il Bayern Monaco di Tuchel nella gara di ritorno degli ottavi di finale e hanno clamorosamente subito una sconfitta all’Olimpico per 1-2 contro l’Udinese di Cioffi.

Stanno avendo una grandissima difficoltà nel segnare, ma ciò che colpisce di più è la fase difensiva, che non riesce a trovare un equilibrio, a differenza della stagione 2022-2023 dove la squadra di Claudio Lotito ebbe la seconda miglior difesa del campionato.

Il match

Nel primo tempo i padroni di casa cercano di imporre il proprio gioco con un elevato possesso palla. Creano svariate azioni da gol ma non riescono a portarsi in vantaggio, facendo sì che la prima frazione di gioco termini sul punteggio in parità di 0-0.

Il match nel secondo tempo cambia totalmente. Lucca apre le marcature con un gol al 47esimo minuto di gioco, al quale risponde nell’immediato la Lazio, che ritrova la parità con un autogol di Giannetti. Passano pochi minuti e Zarraga riporta avanti i bianconeri, uscendo con i 3 punti dall’Olimpico, preziosissimi in ottica salvezza.

Sarri si dimette

L’ennesima sconfitta ha fatto scattare pesantissime contestazioni da parte della Curva Nord della Lazio. Mentre i giocatori sono a Formello per aver ricevuto l’imposizione del ritiro punitivo, sul web si scatenano i tifosi, i quali esigono cambiamenti e risultati positivi.

Tra i primi capri espiatori fuoriesce il nome dell’allenatore, Maurizio Sarri, il quale per molti sarebbe già dovuto essere esonerato tempo fa e che non garantisce più serenità e continuità al club. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in questi minuti, il tecnico si sarebbe dimesso terminando così un rapporto ormai deteriorato con Lotito. Stando ad alcune indiscrezioni il presidente potrebbe aver già contattato alcuni possibili successori. Tra i più probabili spuntano i nomi di Rocchi e di Miroslav Klose. Il primo sembra al momento favorito e potrebbe essere annunciato già in giornata.