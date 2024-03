La Premier non mi interessa: nella sua testa c’è solo la Juve | Tutto apparecchiato per il rinnovo

Il calciatore non ha intenzione di abbandonare i bianconeri in questo momento così delicato. Ecco perché i tifosi possono sorridere.

Una sconfitta dolorosa che però, volendo vedere i lati positivi, ha mostrato a tutti una Juventus diversa. Il secondo posto in classifica è ancora lì incerto e deve essere confermato. Il Milan ha messo pressione ai bianconeri e intende quantomeno finire la stagione proprio in quella casella per non alimentare ulteriori rimpianti.

Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori sanno che arrivare a fine stagione alle spalle di questa Inter sarebbe comunque un risultato importante. In allenamento il tecnico livornese sta chiedendo ai suoi la massima concentrazione perché non saranno ammessi altri passi falsi, a maggior ragione in un momento così delicato.

Il mese di marzo storicamente dà indicazioni molto importanti sul voto finale alla stagione. Senza le coppe, Vlahovic e compagni non hanno quasi mai offerto prestazioni spettacolari ma hanno raccolto un buon bottino.

Basterà per la prossima stagione, quella che verosimilmente dovrà certificare la presenza “fino alla fine” dei bianconeri nella lotta scudetto? Il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli sta già lavorando da tempo per allestire una rosa ancora più competitiva.

Il calciatore ha scelto la Juve

I bianconeri non saranno i protagonisti di una vera e propria rivoluzione semmai di un nuovo capitolo della storia del club. I nomi altisonanti sono spesso quelli più costosi e il budget a disposizione per fare mercato non sembra essere certamente a tre cifre.

Ecco allora come la permanenza di un giocatore fondamentale della rosa può essere vista come una grande operazione di mercato. Una certezza da cui ripartire, con il desiderio di misurarsi contro avversari sempre più forti su palcoscenici sempre più entusiasmanti.

Alta fedeltà

Tra i giocatori che sono pronti ad accettare la sfida e lottare ancora con il bianconero indosso c’è sicuramente il centrocampista francese Adrien Rabiot. Come riportato da Caught Offside il Tottenham preme ma il giocatore sembra avere idee diverse per il futuro.

Uno dei pupilli di Max Allegri avrebbe confidato di preferire il rinnovo di contratto a una nuova esperienza in Premier. Un atto d’amore che non può che far felici i tifosi, convinti che l’anno prossimo la musica sarà diversa. Il lavoro di Giuntoli a questo punto parte da alcune basi importanti. Così sarà sicuramente più facile costruire una squadra da scudetto.