“Lo scambiamo per Cancelo”: Inter, mossa clamorosa a giugno | Ecco quale Big sacrificano

Il mercato può cambiare il futuro della squadra nerazzurra. In ballo il ritorno del grande ex a patto che parta il calciatore.

Ritorno al futuro. Non è soltanto il film di Robert Zemeckis campione di incassi negli anni ’80 ma può essere la situazione che riguarda la big in questione. Quando si parla di realtà storiche del calcio internazionale come Inter o Barcellona, i nomi sul tavolo sono sempre molto appetitosi.

Anche in questo caso il mercato non ci delude, proponendoci una nuova trama. Il grande ritorno dell’ex, che ha deliziato il popolo del Meazza nella stagione 2017/18 e una partenza dolorosa ma inevitabile. Su quella fascia, in caso contrario, ci sarebbe decisamente troppo affollamento.

Tra i possibili limiti della squadra di Simone Inzaghi c’è infatti una alternanza sulla corsia di destra da migliorare rispetto al tandem più oliato costituito da Dimarco e Carlos Augusto. Ecco perché la dirigenza sta lavorando a questa grande operazione di mercato.

Quando le idee superano i budget, le opportunità sono dietro l’angolo. L’ad sport Beppe Marotta ha già dato mandato al ds Piero Ausilio di provare a mettere in piedi l’operazione di mercato. Sogno o realtà? Ecco cosa può accadere.

L’intreccio di mercato

Al di là di quelle che possono essere le valutazioni tecniche, alcuni giocatori hanno sofferto parecchio il cambio di maglia o magari non è scattata la scintilla con l’allenatore di turno. Sarà successo anche a Joao Cancelo, ora al Barcellona ma pronto a dire addio alla Catalogna.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il portoghese con ogni probabilità non resterà in blaugrana, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versa il club di Laporta.

Ci pensa l’Inter

Un ritorno in nerazzurro appare molto complicato per i costi ma non da escludere a priori. Secondo quanto riportato da Sport il Manchester City ha fissato in 40 milioni di euro il valore del cartellino del calciatore. Pep Guardiola non intende puntare nuovamente sul giocatore e lo ha comunicato al suo entourage.

Intanto su X un utente lancia la provocazione: dentro Cancelo e fuori Dumfries. In un’annata così positiva come quella dei nerazzurri, l’olandese non è mai entrato nel cuore dei tifosi. Forse con la sua partenza il popolo nerazzurro potrà tornare a sorridere e festeggiare uno scudetto storico.