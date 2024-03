Bastano 15 milioni: Napoli al risparmio, colpo low cost in attacco | Al posto di Osimhen prendono lui

Dalle voci ai fatti. L’intreccio di mercato coinvolge il club partenopeo ma non solo. Tutti i dettagli della trattativa.

La volata scudetto non è praticamente mai iniziata e sembra avere, con ogni probabilità, la sua squadra super favorita. C’è un altro tratto di rettilineo da percorrere a tutta velocità per assicurarsi il calciatore del momento. Il Napoli sembra in pole position ma ci sono ancora alcuni mesi davanti.

Il club sa che la prossima stagione dovrà essere per forza di cose quella del riscatto. Dallo scudetto alla mancata qualificazione Champions, a Napoli si è spenta la luce. I tifosi continueranno a sostenere la propria squadra del cuore ma pretendono un altro livello di prestazioni.

In campo sarà necessario soffrire ancora un po’ mentre sulla scrivania di De Laurentiis c’è già un nome segnato con la penna rossa. È quello di Victor Osimhen, la punta di diamante di un attacco che non è riuscito a confermare i numeri della passata stagione e che cercherà la propria personale rivincita in Champions contro il Barcellona.

Proprio l’attaccante nigeriano potrebbe giocare così per l’ultima volta nella competizione più affascinante con la maglia del Napoli addosso. Un’eventualità che non preoccupa la dirigenza perché è già stato memorizzato il nome del probabile sostituto.

A caccia di gol

Il Napoli che verrà dovrà trovare un nuovo testimonial. Le voci sul nigeriano non si sono placate, con l’interesse da parte del PSG che si fa ogni giorno più concreto. Se arriverà la giusta offerta, De Laurentiis farà partire il suo gioiello.

A quel punto la dirigenza dovrà accelerare per l’unico profilo che presenta alcune caratteristiche simili al nigeriano e per questo in grado di fare la differenza nel nostro campionato. Ecco di chi si tratta.

Arriva lui per il dopo Osimhen

Ci sarebbero secondo la redazione di TMW sia il Napoli che il Milan sulle tracce dell’attaccante del Lille Jonathan David. Un calciatore molto apprezzato e corteggiato con insistenza nelle ultime sessioni di mercato. Proprio dalla Serie A potrebbe arrivare l’aiuto ai partenopei.

Ai francesi piace Kaio Jorge, in uscita dalla Juventus, che lo valuta 15 milioni di euro. Un incastro di mercato perfetto che accontenterebbe tutti. Il canadese, per caratteristiche, sarebbe l’erede perfetto sia di Osimhen che di Giroud. Il Milan darà del filo da torcere al Napoli, deciso a investire gran parte del proprio budget sul futuro bomber.