Inter, incontro segreto con l’agente: affare in chiusura | Ecco quando firma il contratto

Per i tifosi nerazzurri fioccano le buone notizie: mentre la squadra vola sul campo, i dirigenti lavorano ad un colpo a sorpresa sul mercato.

Il sogno di restare in corsa per il Triplete è durato relativamente poco per l’Inter versione 2023-’24. A metà dicembre, infatti, i nerazzurri sono stati sorprendente eliminati dalla Coppa Italia ad opera del Bologna dell’ex Thiago Motta, passato in rimonta a San Siro nella gara secca valevole per gli ottavi di finale.

Comunque si concluda la stagione 2024, quindi, il tecnico piacentino non potrà emulare José Mourinho, destinato a restare almeno per il momento l’unico allenatore della storia dell’Inter capace di vincere nello stesso anno campionato, Coppa Italia e Champions League, in rigoroso ordine cronologico di conquista in quella magica primavera 2010.

Va però da sé che qualora l’Inter, che in stagione ha già vinto la Supercoppa Italiana, riuscisse ad aggiungere ad uno scudetto che sembra virtualmente vinto un’altra cavalcata in Champions magari fino alla finale di Londra il bilancio sarebbe più che positivo e Inzaghi avrebbe diritto a un posto imperituro nella leggenda del club.

Quel che è certo è che i risultati che la squadra sta ottenendo sul campo stanno avendo un impatto molto positivo anche sulla vita del club. A livello economico e di visibilità a livello internazionale, ma anche di appetibilità sul mercato oltre che dal punto di vista strettamente organizzativo per il lavoro dei dirigenti.

Mercato Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro

Avere infatti già in cassaforte il pass per la prossima Champions League, che nel 2024 vedrà la luce di una nuova e più ricca formula, che quello per il Mondiale per club 2025 significa sapere di poter contare su un budget significativo per le prossime sessioni di mercato, in fatto di acquisti, ma anche di rinnovi.

Ecco allora che l’imminente primavera può portare ai tifosi dell’Inter buone notizie non solo dal campo. La prima missione della coppia Ausilio-Marotta è quella di chiudere nel minor tempo possibile la lunga trattativa con gli agenti di Lautaro Martinez per il prolungamento del contratto dell’argentino, capitano, bomber e leader assoluto del gruppo. Il Toro potrebbe però venire presto raggiunto da un giocatore con un cognome molto particolare…

Inter, spunta un altro… Martinez: il retroscena sulla trattativa segreta

Secondo quanto riportato da FcInterNews, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato a Milano Sergio Barila, agente della Invsport, che detiene la procura del portiere del Genoa Josep Martinez. Lo spagnolo è ovviamente solo omonimo di Lautaro, ma si sta mettendo in evidenza grazie al proprio rendimento.

Barila avrebbe visitato le strutture della Pinetina per poi assistere da San Siro al match tra l’Inter e il Grifone.

Classe ’98, prodotto del vivaio del Barcellona, Martinez è arrivato al Genoa nel 2022 in Serie B, proveniente dal Lipsia, guadagnandosi subito il posto da titolare. La sua prima stagione in A è stata all’insegna di un elevato rendimento, pertanto Josep è entrato ufficialmente in corsa per l’eventuale successione di Yann Sommer. Lo svizzero andrà a scadenza solo nel 2026, ma ha compiuto 35 anni a dicembre. Le gerarchie tra i pali nerazzurri potrebbero cambiare molto presto…