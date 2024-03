Disastro Napoli, un altro top player dirà addio | Non è possibile: lo vedremo con questa maglia

Il Napoli è pronto a dire addio ad un top player della rosa. Destinazione shock: tifosi partenopei infuriati

La stagione del Napoli è certamente negativa. Il campionato oramai archiviato con l’Inter che non ha intenzione di fermarsi; la Coppa Italia è stata persa contro il Frosinonea gli ottavi di finale per il terzo anno consecutivo, e la Supercoppa è sfumata in finale contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante ciò, la squadra di Aurelio De Laurentiis sembra finalmente aver ritrovato l’entusiasmo che necessitava per vincere in campionato. Una sensazione che mancava da tempo, ma che finalmente fa esprimere un ottimo gioco e fa fuoriuscire il miglior potenziale dei calciatori.

Il tutto probabilmente grazie al nuovo allenatore, Francesco Calzona, il cui ruolo sarà quello di traghettatore fino al termine della stagione corrente, per poi ritornare ad allenare la Nazionale Slovacca che allena dal 2022, in vista degli Euro 2024 che si disputeranno in Germania.

Le ultime due vittorie sono la conferma. La prima contro il Sassuolo, con un larghissimo 6-1 con tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskehlia; la seconda contro la rivale più temuta, la Juventus, con gol del georgiano e di Raspadori negli ultimi minuti, che ha permesso di allungare la striscia positiva di vittorie in casa contro i bianconeri.

Reparto offensivo

Il Napoli nel prossimo calciomercato dovrà ragionare al meglio sulla composizione del reparto offensivo. Attualmente sono tantissimi i nomi presenti in rosa nel tridente d’attacco, tra i quali sicuramente ci saranno dei partenti.

Il primo che lascerà al 100% la squadra partenopea è il bomber nigeriano Victor Osimhen, uno dei principali protagonisti del terzo Scudetto. Ha già dichiarato che sta cercando una nuova meta, ma il presidente non lo lascerà partire per una cifra inferiore alla sua clausola da 130 milioni di euro.

L’ex chiama

Uno degli interpreti principali del prossimo calciomercato estivo potrebbe essere Giacomo Raspadori. Nonostante sia stato pagato una cifra vicina ai 40 milioni di euro e abbia un contratto fino all’estate del 2028, il suo futuro a Napoli non è garantito.

Su di lui c’è Cristiano Giuntoli, ex dirigente degli azzurri e attuale della Juventus. È un grandissimo estimatore del classe 2000, sin dai tempi del Sassuolo, e lo riterrebbe perfetto nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, al fianco di Dusan Vlahovic. L’operazione però dipende dalla permanenza di Federico Chiesa, il cui rinnovo non è certo a causa delle sue altalenanti prestazioni. Raspadori e la Juventus potrebbero ufficializzare il proprio matrimonio, dopo che 2 anni fa, fu proprio sviato dallo stesso Giuntoli che lo portò al Napoli.