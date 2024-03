Thiago Motta e Zirkzee, via da Bologna ma ancora insieme | Clamoroso in Serie A: la Big prende il pacchetto completo

Sembra delinearsi il futuro del tecnico rivelazione di questo campionato e del talento che sta stregando mezza Europa.

Una stagione unica ed irripetibile. Un trampolino di lancio per la carriera di entrambi. Thiago Motta e Joshua Zirkzee sono i volti principali del Bologna al quarto posto in classifica di Serie A. Un risultato ancora da confermare ma già di per sé storico, con i tifosi rossoblù che non assistevano a tale meraviglia ormai da troppo tempo.

I meriti sono tutti di una società e in particolare di una dirigenza che hanno creduto nella forza delle idee, affidando al tecnico un gruppo di giocatori talentuosi e allo stesso tempo affamati. Se è stato l’anno dell’allenatore, lo stesso si può dire di calciatori che diventano a questo punto appetibili anche in ottica mercato.

Il club di Saputo può programmare con calma le prossime stagioni, magari potendo contare su un tesoretto che arriverà dalle prossime cessioni. Prima di tutto però bisognerà chiarire la posizione del tecnico, ormai pronto al salto in una big.

Tra squadre alla ricerca della rivoluzione e semplici abboccamenti, Thiago Motta sembra essere orientato a lasciare il club che lo ha aiutato a realizzare i suoi sogni. Ecco dove vedremo il tecnico la prossima stagione. Ormai tutti i pezzi di questo puzzle sono andati al loro posto.

La condizione per l’addio

Come confermato dall’avvocato Canovi qualche giorno fa, Thiago Motta non andrà via tanto per farlo ma seguirà le orme di un vero e proprio progetto sportivo. Come successo a Bologna, dovrà esserci un’idea ben precisa e i traguardi da raggiungere dovranno essere noti.

Normale a questo punto pensare all’interesse di una big. In quel caso oltre alla condizione già citata sopra potrebbe essercene un’altra di natura tecnica. Thiago Motta sa di avere il coltello dalla parte del manico e detta le sue condizioni per l’addio.

La decisione è presa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stato proprio il Milan nelle ultime ore ad accelerare le operazioni per assicurarsi l’allenatore del momento. Pioli non convince e Cardinale vuole la svolta. Viste poi le lacune in fase offensiva, i rossoneri potrebbero addirittura pensare all’accoppiata scudetto.

Thiago Motta più Joshua Zirkzee per volare sempre più in alto e rispondere all’ormai sempre più probabile scudetto dell’Inter. Vincere con un ex nerazzurro in panchina avrebbe un sapore speciale, così come assicurarsi il talento che tutti vogliono in attacco.