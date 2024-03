50 milioni di euro: Milan, conferma dalla Spagna | Il bomber non desiderava altro

L’estate è lontana, ma per le grandi è già tempo di mercato: prende forma un maxi-colpo, si accasa uno degli attaccanti più stimati d’Europa.

Le dure parole pronunciate da Gerry Cardinale alla vigilia di Lazio-Milan hanno allungato le ombre, già presenti da tempo, sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il numero 1 di RedBird non ha nascosto il proprio malcontento per l’andamento della stagione dei rossoneri, anticipando possibili novità in estate.

In tal senso l’andamento della partita dell’Olimpico non ha rasserenato troppo gli animi. Il Milan ha sì strappato tre punti importanti che hanno permesso di blindare o quasi un posto tra le prime quattro, oltre che di avvicinare il secondo posto della Juventus, ma la prestazione non è stata delle migliori.

Leao e compagni hanno sofferto fino alla fine nonostante la Lazio fosse ridotta in otto uomini e a fine partita la stretta di mano tra lo stesso Pioli e Zlatan Ibrahimovic, sempre più vicino alla squadra nei nuovi panni di dirigente, non è stata tra le più calorose.

“È strano vedere Zlatan in questo nuovo ruolo” lo stringato, ma anche eloquente, commento dello stesso Pioli all’ennesima domanda che gli è stata posta sul tema. Al tecnico campione d’Italia nel 2022 non resta che continuare a lavorare e sperare di fare più strada possibile in Europa League, unico modo per alimentare la speranza di essere alla guida del Milan anche nella prossima stagione.

Milan, doccia fredda dal mercato: sfuma il grande obiettivo per l’attacco

L’allenatore è sotto contratto fino al giugno 2025, ma un anno dopo il clamoroso licenziamento della coppia Massara-Maldini nessuno tra gli addetti ai lavori si stupirebbe più di tanto in caso di nuovo ribaltone, attinente questa volta la sfera tecnica. Quel che è certo è che la società è già al lavoro sul mercato, in vista di un’altra estate che si preannuncia avvincente.

Nel 2023, infatti, la prima sessione del dopo Maldini fu intensa per il Milan. La rinuncia a Sandro Tonali precedette una serie di acquisti volti ad allungare la rosa per rendere competitiva la rosa su tutti i fronti e dare più possibilità di scelta a Pioli, ipotesi poi vanificata dall’incredibile e nota sequenza di infortuni che si sarebbe verificata. Ora, però, sembra arrivato il momento di investire alla voce centravanti. Anche se uno degli obiettivi principali pare quasi svanito.

Viktor Gyokeres “snobba” il Milan e vola in Premier League

Uno dei giocatori più apprezzati e seguiti dalla dirigenza del Milan negli ultimi mesi è Viktor Gyokeres, centravanti svedese di origini ungheresi in forza allo Sporting. Il giocatore, classe ’98, sta segnando a ripetizione da ormai tre anni, ma pare essere avviato al ritorno in Inghilterra.

Secondo la stampa spagnola, infatti, l’Arsenal sembra pronto a tutto pur di riuscire a mettere sotto contratto Gyokeres, valutato circa 45 milioni dallo Sporting, club con cui l’attaccante andrà a scadenza nel 2028. Viktor è approdato in Portogallo nel 2023 dopo un triennio in Championship tra Swansea e Coventry, club nel quale è esploso nel 2021-’22. Lo stesso Gyokeres, del resto, vedrebbe di buon occhio il ritorno in Inghilterra. Strada in salita quindi per il Milan, che sembra destinato a cambiare obiettivo per individuare l’erede di Olivier Giroud.