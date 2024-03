Pronto a firmare anche domani: individuato il successore di Osimhen | Contratto da 5 milioni

La firma sul contratto è oramai ad un passo. Sarà ufficializzato nei prossimi giorni l’erede di Victor Osimhen

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis subirà una rivoluzione nella prossima stagione. A differenza della scorsa, nella quali sono diventati campioni d’Italia 33 anni dopo l’ultimo successo, la stagione corrente è un vero e proprio fallimento, verificatosi in ogni competizione disputata.

In Coppa Italia sono usciti agli ottavi di finale per il terzo anno consecutivo, contro il Frosinone in un umiliante 0-4. Hanno perso la Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter di Simone Inzaghi per 1-0 e in campionato rischiano addirittura di non qualificarsi per nessuna competizione europea.

Anche se alcuni calciatori sono cambiati, ciò che veramente ha fatto la differenza ed è la motivazione di questo improvviso decadimento è l’allenatore. In precedenza, alla guida dei partenopei c’era Luciano Spalletti, divenuto adesso CT della Nazionale; un allenatore con un’idea di gioco ben precisa e maestro nel creare un forte gruppo di squadra.

Nonostante non ci si aspettasse dal suo successore, Rudi Garcia, i medesimi risultati, si è creato un vero e proprio caos. Il francese è stato esonerato dopo soli tre mesi; al suo posto è arrivato l’ex Walter Mazzari, anch’egli sollevato dall’incarico dopo poco tempo e adesso c’è Francesco Calzona, CT della Slovacchia.

Confusione totale

Tre cambiamenti di panchina e la stagione ancora non è terminata. Una situazione incredibile per i tifosi, i quali notano naeanche la lontana presenza di un’idea volta all’aprire un nuovo ciclo, poichè tutto è immerso nella confusione più totale.

Ciò aggrava soprattutto lo spirito di squadra e il conseguente rendimento dei calciatori nel rettangolo di gioco, i quali hanno dimostrato in quest’annata l’esatto opposto della passata stagione. Per ora sono lontani, ma l’obiettivo stagionale rimane la qualifcazione in Champions League.

L’erede al trono

Il Napoli dovrà sicuramente dire addio al suo bomber nigeriano, il quale già ha espresso la volontà di voler giocare in un altro campionato, preferibilmente la Premier League. Per tal motivo il presidente azzurro è pronto a blindare l’altra stella della squadra, Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano si è rivelato uno dei migliori calciatori di entrambe le stagioni, si trova bene a Napoli e crede sia la squadra giusta per il suo percorso di crescita. Il suo contratto termina nel 2027, ma l’entourage del calciatore si aspetta un adeguamento del contratto, divenendo l’erede designato al trono partenopeo. Attendono una cifra vicina ai 4 milioni di euro a stagione + bonus, che De Laurentiis dovrà probabilmente accettare per far rimanere il suo talento cristallino.