Ansia Napoli, futuro lontano da qui: ‘Ecco dove lo vedremo’ | De Laurentiis le ha provate tutte

Il presidente del Napoli con le spalle al muro. Il mercato può privare la squadra Campione d’Italia di una delle sue stelle.

Un finale diverso da quello che si sarebbero aspettati i tifosi. Non solo in campo, con gli uomini di Calzona che avrebbero bisogno di un miracolo per centrare il quarto posto valido per la Champions ma anche sul mercato.

Le sensazioni che filtrano dall’ambiente non sono affatto positive e nelle prossime settimane la situazione potrebbe persino peggiorare. Colpa di una stella. Il suo rendimento non è stato finora all’altezza della stagione dei record, quella dello scudetto numero tre della storia.

Per chi deve comprare o comunque è intenzionato a continuare la corte per il giocatore, le buone notizie sono tutte qui. Prelevare il calciatore a cifre più ragionevoli è un’occasione da non perdere. Nella città di Diego Maradona è facile affezionarsi ai giocatori di talento ma questa storia sembra diversa.

Ecco perché il campo viene in soccorso del mercato. Se il Napoli dovesse centrare davvero una sorprendente qualificazione al torneo per club più importante allora anche le operazioni in uscita potrebbero subire una frenata, andrebbero quantomeno in stand by.

Il mercato alle porte: ecco cosa succede

Il giocatore ha dimostrato più volte di tenere alla squadra e alla città ma l’offerta giusta è dietro l’angolo. Stiamo parlando del futuro di una delle stelle più lucenti del panorama internazionale. Un calciatore che con i suoi dribbling ubriacanti può spaccare un match.

Dove giocherà l’anno prossimo Khvicha Kvaratskhelia? Seguendo le tracce lasciate dal giocatore e dal suo agente nelle ultime ore, la destinazione più probabile è sulla bocca di tutti.

De Laurentiis deve arrendersi

Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com il georgiano è tornato. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. I numeri non sono ancora quelli della passata stagione ma nell’ultimo periodo il calciatore ha ritrovato quel feeling speciale con la rete avversaria. Con i gol e le prodezze sono arrivate anche le telefonate dei top club.

Le offerte da capogiro tuttavia possono aspettare. Come confermato dall’agente del giocatore Kvara potrebbe restare a Napoli. Ora tocca a De Laurentiis il prossimo passo. Quel milione abbondante di compenso all’anno per un giocatore da Champions è davvero uno scherzo. La città e i tifosi non vedono l’ora di tornare a sorridere con i migliori calciatori sempre in campo sorridenti al Maradona.