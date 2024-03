Inter, il posto fisso non esiste | Nuovo avvicendamento tra i pali: nome clamoroso per il post Sommer

Nell’Inter il ruolo saldo non esiste, ci sono cambiamenti continui. Nuovo nome per i pali: Sommer è in bilico

Per molti l’Inter della passata stagione aveva quasi performato oltre le aspettative. La realtà è che la squadra di Simone Inzaghi sta migliorando anno dopo anno, divenendo una delle rose più forti in Serie A e nell’intero panorama calcistico.

La finale di Champions League raggiunta lo scorso anno, non è un caso. Nella stagione 2023-2024 ha cambiato tantissimi interpreti, ma nonostante ciò è una macchina che si potenzia sempre di più, arrivando pian piano vicina alla perfezione.

Sembra non abbia rivali in patria. In campionato è un dominio totale: ha un enorme distacco dalla seconda classificata e non ha mai perso una partita nel 2024. Miglior attacco e miglior difesa del campionato con numeri da capogiro.

Nonostante il passo falso in Coppa Italia agli ottavi di finale contro il Bologna dell’ex Thiago Motta, ha già aggiunta l’ennesimo trofeo alla bacheca: la Supercoppa. La competizione, disputata a Riyad con il nuovo format che segue quello spagnolo, l’ha vinta battendo in semifinale la Lazio per 3-0 e successivamente il Napoli per 1-0.

Migliore d’Europa

L’Inter ha la miglior difesa d’Europa e lo testimoniano le statistiche. Il suo portiere, Yann Sommer, svizzero classe 1998, arrivato per 6 milioni di euro dal Bayern Monaco, ha collezionato 33 presenze stagionali e 22 clean sheet; una fase difensiva quasi impenetrabile.

Non ha fatto per nulla rimpiangere Andrè Onana, succeduto allo storico Samir Handanovic, il quale è stato ceduto dopo una singola stagione per 55 milioni di euro in Premier League, al Manchester United; l’esito dell’avventura nerazzurra però, potrebbe essere la medesima per il portiere svizzero.

Sguardo al futuro

L’età è solo un numero, ma nel calcio è un grosso limite. È pur vero che non essendo un giocatore di movimento la questione è differente, ma la società nerazzurra sta già dando uno sguardo al futuro, con l’obiettivo di avere un estremo difensore giovane che possa garantire più stagioni in nerazzurro.

Il profilo individuato è Tobe Leysen, portiere belga classe 2002 che attualmente milita nell’Oud-Heverlee Leuven. Intervistato da Het Belang Van Limburg ha confermato un interesse da parte dell’Inter, testimoniato dalla presenza di Samir Handanovic, che fa parte da pochi mesi della squadra di osservatori dell’Inter, nella sfida di Jupiter Pro League contro lo Standard Liege. L’agente del calciatore ha unicamente parlato con l’ex portiere di Udinese, Lazio e Inter, ma tra i club ancora non sono avvenuti contatti. Non è ancora certo che la trattativa vada a buon fine, ma il portiere si sente già onorato di essere nella lista di una delle migliori squadre d’Europa.