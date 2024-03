Inter cannibale anche sul mercato: dopo Taremi e Zielinski altri due colpi | Per la prossima stagione una squadra da sogno

Marotta e Ausilio al lavoro per far felice Inzaghi e rendere ancora più orgogliosi i tifosi. Tutti i nomi caldi per l’estate.

Ora che lo scudetto è praticamente in cassaforte, con il +15 sulla Juventus che di fatto chiude i giochi, la società nerazzurra può concentrarsi sulla Champions League e in secondo luogo sulla prossima stagione.

Il primo obiettivo è naturalmente il campionato ma l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone hanno detto molto sulle reali chance di Lautaro Martinez e compagni di arrivare fino in fondo alla competizione.

Ecco perché Simone Inzaghi è stato abile ultimamente nel gestire le forze e contro gli spagnoli potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione. L’ultima sofferta vittoria contro il Genoa (non sono mancate le polemiche, ndr) permette ai nerazzurri di guardare oltre con grande entusiasmo.

Nel frattempo in Viale della Liberazione si stanno già facendo i primi nomi in ottica mercato. Non sarà facile rinforzare una squadra che gioca un bel calcio e non sembra avere poi molti punti deboli. Sarà questa la sfida del duo sempre più affiatato composto dall’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio.

La svolta per la Champions

Se in Italia l’Inter ha dimostrato abbondantemente di essere la squadra più forte, in Europa le corazzate Manchester City e Real Madrid un po’ di timore lo mettono. Proprio al termine della passata stagione, in quella finale persa contro i Citizens, Lautaro e soci hanno provato l’ebrezza di giocare alla pari contro un top club europeo.

Quel gap forse esiste ancora ma è minimo. Servono colpi importanti per il presente ma anche per il futuro, quando qualche big attualmente titolare potrebbe optare per scelte diverse. Ecco chi sono i due nomi più caldi in ottica mercato per i nerazzurri.

Ritorno a casa

Secondo Tuttosport l’Inter starebbe già pensando al dopo Yann Sommer. Come suggerisce la carta d’identità del portiere svizzero infatti sarebbe meglio farsi trovare pronti quando la porta di San Siro cambierà padrone.

I nomi da tenere bene a mente tra presente e futuro sono due. Il primo è il portiere del Monza Michele Di Gregorio, valutato 20 milioni dal club brianzolo e con un passato proprio all’Inter. Il ds Piero Ausilio vede di buon occhio questa opportunità. In seconda fila, a sostituire eventualmente in rosa Emil Audero ci sarebbe invece il giovane Tobe Leysen, già visionato da Samir Handanovic durante l’ultima spedizione in Belgio.