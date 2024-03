Affare Lookman, bye bye Atalanta | Colpo in Serie A: salto di qualità e obiettivo Tricolore

L’Atalanta può dire addio a Lookman. Resta in Italia: va in una big per consacrarsi e riportare lo Scudetto

Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, è arrivato all’Atalanta di Gian Piero Gasperini due estati fa. È stato prelevato dal Lipsia, nonostante l’ultima stagione prima del trasferimento l’abbia giocata al Leicester, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Un inizio leggermente in salita, che si è trasformato in tutt’altro. Nel giro di pochi mesi ha conquistato i tifosi bergamaschi a suon di gol divenendo una delle stelle della rosa, uno di quei calciatori dei quali non puoi fare a meno.

Perfetto nello scacchiere di Gasperini, giocando come seconda punta e sfruttando la sua velocità e la sua abilità palla al piede per dominare gli avversari, ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 15 gol e 8 assist in 33 presenze.

Quest’anno la sua stagione non era iniziata diversamente. 7 gol e 3 assist in 18 presenze in campionato, prima di partire per la Coppa d’Africa, persa successivamente in finale contro la Costa d’Avorio e nella quale ha rimediato una distorsione alla caviglia che l’ha tenuto fuori tutto il mese di febbraio.

Numeri da top

Al suo ritorno e nella sua prima gara da titolare nel 2024 con la maglia dell’Atalanta, è ritornato a brillare. Nella sconfitta per 1-2 nello scontro diretto per la Champions League contro il Bologna di Thiago Motta, il gol dei nerazzurri l’ha segnato proprio il nigeriano, che è stato inoltre dichiarato il migliore in campo per la sua super prestazione.

La sua continuità ha dimostrato che è pronto per una big. Non è sicuro che Lookman giocherà la prossima stagione con la maglia dell’Atalanta, poichè, soprattutto in Italia, sono tante le società che necessitano di un attaccante con le sue caratteristiche.

Occhio alle big

La squadra che avrebbe più bisogno di lui è la Juventus di Massimiliano Allegri. In casa bianconera l’anno prossimo sarà rivoluzione, volta sia al taglio dell’eccessivo monte ingaggi, sia a rafforzare la rosa in ogni reparto, al fine di puntare alla vittoria del campionato che manca dalla stagione 2019-2020.

Il modulo preferito dai bianconeri è il 3-5-2. Attualmente, di fianco a Dusan Vlahovic c’è Federico Chiesa, il quale però esalta le sue caratteristiche nel ruolo di esterno; Lookman sarebbe l’ideale nel ruolo di seconda punta o potrebbe permettere, data la sua duttilità, di giocare con un 3-4-3 che premi l’inserimento anche dell’ex campione d’Europa. Secondo transfermarkt il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro; una cifra congrua per la disponibilità dei bianconeri, i quali potrebbero fare l’affare e chiarire fin da subito la loro volontà di vincere lo Scudetto.